Как сделать ту самую "ряженку из детства" в домашних условиях: нужно всего два ингредиента

Ряженка – это традиционный украинский напиток, отличающийся своим нежным вкусом и полезными свойствами. Это кисломолочный продукт, который получают путем ферментации топленого молока. Ряженка полезна для пищеварения, ведь содержит пробиотики и полезные бактерии. Благодаря своей нежной текстуре и приятному вкусу ряженка идеально подходит как для самостоятельного употребления, так и для добавления в блюда.

Приготовление ряженки дома имеет несколько преимуществ — вы контролируете качество ингредиентов, приготовленный в домашних условиях напиток не содержит консервантов или искусственных добавок, можна экспериментировать с рецептом и вкусом.

Сделать ряженку в домашних условиях совсем несложно, и для этого понадобится всего два ингредиента. Рассмотрим пошаговый рецепт и несколько полезных советов, которые помогут приготовить ряженку вкусную, как в детстве.

Продукты, из которых готовят ряженку

Для приготовления ряженки нужно всего два ингредиента:

Молоко – желательно использовать жирное коровье молоко (не менее 3,2%)

Сметана — натуральная, без добавления загустителей и других примесей

Как выбрать правильное молоко для ряженки

Для достижения наилучшего результата используйте пастеризованное молоко, но избегайте ультрапастеризованного. Если есть возможность, покупайте фермерское молоко. Молоко с высоким содержанием жира сделает ряженку более густой и насыщенной по вкусу.

Какую сметану лучше использовать

Сметана играет роль закваски, потому важно выбрать качественный продукт. Лучше всего подойдет домашняя сметана или магазинная с составом, где указаны только сливки и закваска. Слишком редкая или обезжиренная сметана может повлиять на текстуру ряженки.

Как приготовить ряженку в домашних условиях.

Первый шаг – это топление молока. Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном во избежание пригорания. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После этого убавьте огонь до минимума и оставьте молоко томиться на 2-3 часа. Во время топления молоко приобретает характерный кремовый оттенок и карамельный вкус.

Совет: чтобы молоко не "убежало", периодически помешивайте его деревянной ложкой.

Добавление закваски. Когда молоко остынет до температуры около 40°C (оно должно быть теплым, но не горячим), добавьте сметану. На 1 литр молока достаточно двух столовых ложек сметаны. Тщательно перемешайте, чтобы закваска равномерно распределилась.

Ферментация. Перелейте смесь в чистую стеклянную или керамическую посуду. Накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте в теплом месте на 6-8 часов. Для этого можно использовать духовку, предварительно разогретую до 50°C, затем выключенную.

Что важно знать:

Не перемешивайте ряженку во время ферментации.

Если температура в помещении слишком низкая, время сквашивания может увеличиться.

Готовую ряженку храните в холодильнике не больше 3-4 дней. Перед употреблением обязательно перемешайте.

Чтобы ряжанка была вкуснее:

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сахара или ванили на этапе топления молока.

Если хотите экспериментировать, попробуйте использовать закваску вместо сметаны. Она продается в аптеках или в специализированных магазинах.

Более густую ряженку можно получить, если увеличить количество сметаны.

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