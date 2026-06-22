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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Напитки, смузи и коктейли
Количество просмотров
239
Время на прочтение
2 мин

Классическая наливка из шелковицы в домашних условиях

Готовим вкусную шелковичную наливку

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Наливка из шелковицы

Наливка из шелковицы

Домашние напитки из шелковицы — это отличный способ сохранить вкус и аромат лета на весь год. Спелая ягода дает глубокий насыщенный цвет и неповторимую сладость. В зависимости от компонентов и технологии, из шелковицы можно создать как легкую классическую наливку, так и изысканный напиток с портвейной нотками или крепкую мужскую настойку.

Это самый простой традиционный способ приготовления сладкого ароматного напитка с ярким ягодным вкусом. Такая наливка прекрасно подойдет для праздничного стола, романтического вечера или ароматной добавки к горячему чаю и коктейлям.

Ингредиенты

  • Шелковица — 1 стакан

  • Сахар — 1 стакан

  • Водка — 200 миллилитров

  • Вода — 100 миллилитров

Приготовление

  1. Шелковицу тщательно переберите и вымойте. С помощью деревянного пестика разомните ягоды в глубокой емкости, чтобы они активно пустили сок.

  2. В маленьком сотейнике смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и проварите до растворения кристаллов. Залейте горячим сиропом размятую шелковицу и оставьте смесь до полного охлаждения.

  3. К остывшей ягодной массе добавьте водку и тщательно перемешайте.

  4. Перелейте жидкость вместе с мякотью в чистую стеклянную банку, накройте плотно крышкой и поставьте в темное прохладное место на 7–14 дней. Периодически взбалтывайте содержимое банки. Имейте в виду, что емкость нельзя оставлять на солнце или в слишком теплом месте во избежание скисания или незапланированного брожения.

  5. Через две недели процедите готовую наливку через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю. Перелейте прозрачный напиток в чистые сухие бутылки, герметично укупорьте и храните в погребе или холодильнике.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
239
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