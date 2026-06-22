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- Напитки, смузи и коктейли
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Классическая наливка из шелковицы в домашних условиях
Готовим вкусную шелковичную наливку
Домашние напитки из шелковицы — это отличный способ сохранить вкус и аромат лета на весь год. Спелая ягода дает глубокий насыщенный цвет и неповторимую сладость. В зависимости от компонентов и технологии, из шелковицы можно создать как легкую классическую наливку, так и изысканный напиток с портвейной нотками или крепкую мужскую настойку.
Это самый простой традиционный способ приготовления сладкого ароматного напитка с ярким ягодным вкусом. Такая наливка прекрасно подойдет для праздничного стола, романтического вечера или ароматной добавки к горячему чаю и коктейлям.
Ингредиенты
Шелковица — 1 стакан
Сахар — 1 стакан
Водка — 200 миллилитров
Вода — 100 миллилитров
Приготовление
Шелковицу тщательно переберите и вымойте. С помощью деревянного пестика разомните ягоды в глубокой емкости, чтобы они активно пустили сок.
В маленьком сотейнике смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и проварите до растворения кристаллов. Залейте горячим сиропом размятую шелковицу и оставьте смесь до полного охлаждения.
К остывшей ягодной массе добавьте водку и тщательно перемешайте.
Перелейте жидкость вместе с мякотью в чистую стеклянную банку, накройте плотно крышкой и поставьте в темное прохладное место на 7–14 дней. Периодически взбалтывайте содержимое банки. Имейте в виду, что емкость нельзя оставлять на солнце или в слишком теплом месте во избежание скисания или незапланированного брожения.
Через две недели процедите готовую наливку через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю. Перелейте прозрачный напиток в чистые сухие бутылки, герметично укупорьте и храните в погребе или холодильнике.