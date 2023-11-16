Модный коктейль: рецепт пряного яблочно-корицевого сприца

Существует огромное количество коктейлей, которые можно приготовить дома своими руками. Попробуйте этот легкий и пряный вариант сприца.

Ингредиенты

60 мл яблочного сидра

30 мл ликера с корицей

просеко

лед

2 палочки корицы

Приготовление

Определите сколько коктейлей вам нужно сделать и отмерьте необходимое количество составляющих. В бокал положите лед в кубиках, к нему добавьте яблочный сидр, ликер с корицей. Залейте просеко и украсьте палочками корицы.

Раньше мы писали о том, как приготовить домашний глинтвейн.

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