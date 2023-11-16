Модный коктейль: рецепт пряного яблочно-корицевого сприца

Существует огромное количество коктейлей, которые можно приготовить дома своими руками. Попробуйте этот легкий и пряный вариант сприца.
Ингредиенты
- 60 мл яблочного сидра
- 30 мл ликера с корицей
- просеко
- лед
- 2 палочки корицы
Приготовление
- Определите сколько коктейлей вам нужно сделать и отмерьте необходимое количество составляющих.
- В бокал положите лед в кубиках, к нему добавьте яблочный сидр, ликер с корицей.
- Залейте просеко и украсьте палочками корицы.
Раньше мы писали о том, как приготовить домашний глинтвейн.
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