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Модный коктейль: рецепт пряного яблочно-корицевого сприца

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
14
Время на прочтение
1 мин
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Модный коктейль: рецепт пряного яблочно-корицевого сприца

Яблочно-коричный сприц / Фото: Credits

Существует огромное количество коктейлей, которые можно приготовить дома своими руками. Попробуйте этот легкий и пряный вариант сприца.

Ингредиенты

  • 60 мл яблочного сидра
  • 30 мл ликера с корицей
  • просеко
  • лед
  • 2 палочки корицы

Приготовление

  1. Определите сколько коктейлей вам нужно сделать и отмерьте необходимое количество составляющих.
  2. В бокал положите лед в кубиках, к нему добавьте яблочный сидр, ликер с корицей.
  3. Залейте просеко и украсьте палочками корицы.

Раньше мы писали о том, как приготовить домашний глинтвейн.

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Дата публикации
Просмотры
14
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