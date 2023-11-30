Напитки к зимним праздникам: топ-3 оригинальных коктейля

Скоро начнутся зимние праздники, люди уже начинают понемногу готовиться к ним. Это прекрасная возможность для барных экспериментов, поэтому предлагаем вам несколько интересных вариантов напитков к праздникам.

Кокосовый рождественский мохито

Ингредиенты

15 мл кокосового сиропа

30 мл сока лайма

30 мл рома

30 мл кокосового рома

45 мл кокосового молока

листья мяты

клюква

сахарная пудра

В шейкер добавьте листья мяты, сироп, сок лайма, разомните и долейте ром, кокосовое молоко, а после добавьте лед. Затем закройте и взболтайте, чтобы напитки соединились в однородную смесь. В стакан подачи положите лед и перелейте смесь. В конце украсьте листьями мяты, несколькими ягодами клюквы и присыпьте сахарной пудрой.

Гранатовая маргарита

60 мл текилы

30 мл апельсинового ликера

30 мл сока лайма

45 мл гранатового сока

30 мл кокосового молока

веточки розмарина

зерна гранату

В шейкер добавьте текилу, ликер, сок лайма и граната, кокосовое молоко и лед. Закройте и взболтайте, чтобы получить однородную смесь. Подготовьте стаканы для подачи, смажьте их края соком лайма и окуните в сахар. Уложите в стаканы лед и залейте смесью. В конце добавить зерна граната и веточки розмарина для декора.

Мимоза с клюквенным соусом

1/2 ст. л. клюквенного соуса

30 мл свежевыжатого апельсинового сока

150 мл игристого белого вина

1/2 ст. л. белого сахара для ободка

1/4 ч. л. измельченных трав (розмарин и тимьян)

засахаренный розмарин

клюква

Смешайте сахар и измельченную зелень в блюдце. Смажьте края бокала для шампанского соком лайма и погрузите в сахар. Добавьте в бокал клюквенный соус, апельсиновый сок и игристое вино. Перемешайте, чтобы соединить, а затем украсьте клюквой и засахаренным розмарином.

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