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Напитки к зимним праздникам: топ-3 оригинальных коктейля

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
2 мин
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Напитки к зимним праздникам: топ-3 оригинальных коктейля

Коктейль Penicillin Cooler/Фото Virgin Izakaya Bar

Скоро начнутся зимние праздники, люди уже начинают понемногу готовиться к ним. Это прекрасная возможность для барных экспериментов, поэтому предлагаем вам несколько интересных вариантов напитков к праздникам.

Кокосовый рождественский мохито

Ингредиенты

  • 15 мл кокосового сиропа
  • 30 мл сока лайма
  • 30 мл рома
  • 30 мл кокосового рома
  • 45 мл кокосового молока
  • листья мяты
  • клюква
  • сахарная пудра

В шейкер добавьте листья мяты, сироп, сок лайма, разомните и долейте ром, кокосовое молоко, а после добавьте лед. Затем закройте и взболтайте, чтобы напитки соединились в однородную смесь. В стакан подачи положите лед и перелейте смесь. В конце украсьте листьями мяты, несколькими ягодами клюквы и присыпьте сахарной пудрой.

Гранатовая маргарита

  • 60 мл текилы
  • 30 мл апельсинового ликера
  • 30 мл сока лайма
  • 45 мл гранатового сока
  • 30 мл кокосового молока
  • веточки розмарина
  • зерна гранату

В шейкер добавьте текилу, ликер, сок лайма и граната, кокосовое молоко и лед. Закройте и взболтайте, чтобы получить однородную смесь. Подготовьте стаканы для подачи, смажьте их края соком лайма и окуните в сахар. Уложите в стаканы лед и залейте смесью. В конце добавить зерна граната и веточки розмарина для декора.

Мимоза с клюквенным соусом

  • 1/2 ст. л. клюквенного соуса
  • 30 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 150 мл игристого белого вина
  • 1/2 ст. л. белого сахара для ободка
  • 1/4 ч. л. измельченных трав (розмарин и тимьян)
  • засахаренный розмарин
  • клюква

Смешайте сахар и измельченную зелень в блюдце. Смажьте края бокала для шампанского соком лайма и погрузите в сахар. Добавьте в бокал клюквенный соус, апельсиновый сок и игристое вино. Перемешайте, чтобы соединить, а затем украсьте клюквой и засахаренным розмарином.

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Дата публикации
Просмотры
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