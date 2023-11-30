Напитки к зимним праздникам: топ-3 оригинальных коктейля

Скоро начнутся зимние праздники, люди уже начинают понемногу готовиться к ним. Это прекрасная возможность для барных экспериментов, поэтому предлагаем вам несколько интересных вариантов напитков к праздникам.
Кокосовый рождественский мохито
Ингредиенты
- 15 мл кокосового сиропа
- 30 мл сока лайма
- 30 мл рома
- 30 мл кокосового рома
- 45 мл кокосового молока
- листья мяты
- клюква
- сахарная пудра
В шейкер добавьте листья мяты, сироп, сок лайма, разомните и долейте ром, кокосовое молоко, а после добавьте лед. Затем закройте и взболтайте, чтобы напитки соединились в однородную смесь. В стакан подачи положите лед и перелейте смесь. В конце украсьте листьями мяты, несколькими ягодами клюквы и присыпьте сахарной пудрой.
Гранатовая маргарита
- 60 мл текилы
- 30 мл апельсинового ликера
- 30 мл сока лайма
- 45 мл гранатового сока
- 30 мл кокосового молока
- веточки розмарина
- зерна гранату
В шейкер добавьте текилу, ликер, сок лайма и граната, кокосовое молоко и лед. Закройте и взболтайте, чтобы получить однородную смесь. Подготовьте стаканы для подачи, смажьте их края соком лайма и окуните в сахар. Уложите в стаканы лед и залейте смесью. В конце добавить зерна граната и веточки розмарина для декора.
Мимоза с клюквенным соусом
- 1/2 ст. л. клюквенного соуса
- 30 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 150 мл игристого белого вина
- 1/2 ст. л. белого сахара для ободка
- 1/4 ч. л. измельченных трав (розмарин и тимьян)
- засахаренный розмарин
- клюква
Смешайте сахар и измельченную зелень в блюдце. Смажьте края бокала для шампанского соком лайма и погрузите в сахар. Добавьте в бокал клюквенный соус, апельсиновый сок и игристое вино. Перемешайте, чтобы соединить, а затем украсьте клюквой и засахаренным розмарином.
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