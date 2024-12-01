Пина Колада: классический рецепт праздничного коктейля

Приближаются зимние праздники, Почему бы не приготовить один из самых любимых и вкусных напитков, который даже в лютый мороз напомнит о летних солнечных днях, море и отдыхе.

Существует легенда, что прототипом этого напитка стала смесь белого рома, кокосового молока и сока ананаса, которую распивал вместе со своей командой пуэрто-риканский пират Роберто Кофреси. Как бы то ни было, «Pina Colada» – один из самых популярных алкогольных напитков, производимых на основе ананасового сока.

Рецепт коктейля «Pina Colada»

Ингредиенты:

Светлый ром – 500 мл. Если нет, можно использовать качественную водку.

Кокосовая стружка – 250 г

Сок ананасовый – 150 мл. При отсутствии можно использовать сироп из консервированных ананасов.

Сливки – 350 мл.

Сахар – 150 мл.

Приготовление коктейля Пина Колада:

Заливаем кокосовую стружку ромом или водкой и даем настояться 12 часов.

Отцеживаем кокосовую настойку (стружку затем можно подсушить и использовать в кулинарии).

Нагреваем сливки и растворяем сахар.

Охлаждаем, добавляем кокосовую настойку и ананасовый сок и взбиваем блендером 2-3 минуты.

Разливаем по емкостям, ставим в холодильник и даем настояться 7-10 дней.

Применяем в чистом виде или в составе коктейлей. Вкус этого ликера лучше всего раскрывается при температуре напитка 19-20 градусов.

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