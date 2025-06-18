ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Напитки, смузи и коктейли
Количество просмотров
246
Время на прочтение
2 мин

Проверенный рецепт домашнего кваса на дрожжах

Как приготовить настоящий квас на дрожжах.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
21 ккал
Рецепт домашнего кваса на дрожжах

Рецепт домашнего кваса на дрожжах

Квас — это настоящая летняя классика, которая прекрасно утоляет жажду и дарит приятный, освежающий вкус.

Ингредиенты для приготовления кваса

Для приготовления 2,5 литров кваса вам понадобятся:

  • Ржаной хлеб (можно использовать «Бородинский») — 400 г

  • Сахар — 70 г

  • Живые дрожжи — 2 г (важно использовать именно живые дрожжи для лучшего результата)

  • Вода — 2,5 литра

Пошаговый процесс приготовления

  1. Готовим хлебную основу. Нарежьте ржаной хлеб маленькими кубиками, приблизительно 1,5 на 1,5 см.

  2. Разложите нарезанный хлеб на сухой сковороде (без добавления масла) и подсушите до твердой корочки. Это придаст квасу характерный цвет и аромат.

  3. Возьмите небольшой кусочек живых дрожжей (2 г) и раскрошите их руками в миску. Чем мельче вы их измельчите, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился, и оставьте смесь на время, чтобы дрожжи «ожили».

  4. Переложите подсушенные хлебные кубики в чистую трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой. Влейте туда активированные дрожжи с сахаром. Добавьте оставшийся сахар.

  5. Долейте воду до самого верха банки, легко перемешайте содержимое.

  6. Неплотно закройте банку крышкой (чтобы воздух мог выходить) и оставьте ее бродить при комнатной температуре. Время приготовления кваса зависит от температуры окружающей среды: в жаркую погоду процесс может занять минимум времени — от 1 до 4 дней. Чем дольше вы будете выдерживать квас, тем насыщеннее и резче будет его вкус.

  7. Когда квас достигнет желаемого вкуса, процедите его через сито, застеленное марлей, в чистую емкость. Сразу же перелейте готовый квас в стеклянные банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie