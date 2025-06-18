Проверенный рецепт домашнего кваса на дрожжах

Квас — это настоящая летняя классика, которая прекрасно утоляет жажду и дарит приятный, освежающий вкус.

Для приготовления 2,5 литров кваса вам понадобятся:

Готовим хлебную основу. Нарежьте ржаной хлеб маленькими кубиками, приблизительно 1,5 на 1,5 см.

Разложите нарезанный хлеб на сухой сковороде (без добавления масла) и подсушите до твердой корочки. Это придаст квасу характерный цвет и аромат.

Возьмите небольшой кусочек живых дрожжей (2 г) и раскрошите их руками в миску. Чем мельче вы их измельчите, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился, и оставьте смесь на время, чтобы дрожжи «ожили».

Переложите подсушенные хлебные кубики в чистую трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой. Влейте туда активированные дрожжи с сахаром. Добавьте оставшийся сахар.

Долейте воду до самого верха банки, легко перемешайте содержимое.

Неплотно закройте банку крышкой (чтобы воздух мог выходить) и оставьте ее бродить при комнатной температуре. Время приготовления кваса зависит от температуры окружающей среды: в жаркую погоду процесс может занять минимум времени — от 1 до 4 дней. Чем дольше вы будете выдерживать квас, тем насыщеннее и резче будет его вкус.