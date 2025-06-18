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- Напитки, смузи и коктейли
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Проверенный рецепт домашнего кваса на дрожжах
Как приготовить настоящий квас на дрожжах.
Квас — это настоящая летняя классика, которая прекрасно утоляет жажду и дарит приятный, освежающий вкус.
Ингредиенты для приготовления кваса
Для приготовления 2,5 литров кваса вам понадобятся:
Ржаной хлеб (можно использовать «Бородинский») — 400 г
Сахар — 70 г
Живые дрожжи — 2 г (важно использовать именно живые дрожжи для лучшего результата)
Вода — 2,5 литра
Пошаговый процесс приготовления
Готовим хлебную основу. Нарежьте ржаной хлеб маленькими кубиками, приблизительно 1,5 на 1,5 см.
Разложите нарезанный хлеб на сухой сковороде (без добавления масла) и подсушите до твердой корочки. Это придаст квасу характерный цвет и аромат.
Возьмите небольшой кусочек живых дрожжей (2 г) и раскрошите их руками в миску. Чем мельче вы их измельчите, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился, и оставьте смесь на время, чтобы дрожжи «ожили».
Переложите подсушенные хлебные кубики в чистую трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой. Влейте туда активированные дрожжи с сахаром. Добавьте оставшийся сахар.
Долейте воду до самого верха банки, легко перемешайте содержимое.
Неплотно закройте банку крышкой (чтобы воздух мог выходить) и оставьте ее бродить при комнатной температуре. Время приготовления кваса зависит от температуры окружающей среды: в жаркую погоду процесс может занять минимум времени — от 1 до 4 дней. Чем дольше вы будете выдерживать квас, тем насыщеннее и резче будет его вкус.
Когда квас достигнет желаемого вкуса, процедите его через сито, застеленное марлей, в чистую емкость. Сразу же перелейте готовый квас в стеклянные банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.