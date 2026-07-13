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- Напитки, смузи и коктейли
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Самый простой способ приготовления домашнего вина из черной смородины
Как сделать вино из ягод черной смородины: самый простой рецепт
Если вы считаете изготовление домашнего вина сложным и длительным процессом, этот метод изменит ваше мнение. Существует максимально упрощенная технология, которая занимает минимум времени и одновременно позволяет получить отличный натуральный напиток. Она идеально подходит для тех, кто постоянно занят, но хочет своими руками сделать качественное вино.
Ниже приведен пошаговый и самый простой рецепт, полностью адаптированный для обычной шестилитровой банки.
Расчет пропорций и ингредиентов
Для приготовления сусла по этому методу используется простое золотое правило соотношения компонентов. На каждые 1 кг ягод берется 1 литр воды и 0.5 кг сахара.
Для нашего объема понадобится:
Черная смородина — 2 кг;
Вода — 2 л (плюс 1 л дополнительно для регулировки плотности);
Сахар — 1 кг (разделенный на два этапа).
Как приготовить вино
Подготовка и измельчение ягод
Смородину перед началом работы мыть не нужно, чтобы сохранить на ее поверхности природные дикие дрожжи. Главная задача — измельчить сырье так, чтобы каждая ягодка была полностью раздавлена.
Делать это вручную достаточно тяжело и неэффективно. Лучшим и быстрым решением является использование обычной мясорубки. Тщательное извращение ягод позволит смородине максимально отдать свой сок.
Извращенную ягодную массу (из 2 килограммов ягод получается примерно 2 литра густого пюре) переливают в шестилитровую банку.
Поскольку добавлять абсолютно весь объем сахара (килограмм) сразу в банке рискованно — сусло может выйти через верх во время бурного брожения — этот процесс разделяют. На начальном этапе в одном литре воды растворяют первые 0.5 кг сахара и выливают этот сироп до ягодной массы. Туда же сразу доливают остальную воду (еще 2 литра). Таким образом, в шестилитровой банке соединяются 2 литра ягодного пюре, 3 литра воды и первые полкилограмма сахара, оставляя необходимое место для поднятия пены. Вторую часть сахара добавляют уже позже — после полного завершения первого этапа брожения и процеживания вина.
Установка гидрозатвора
Для правильного развития брожения необходимо полностью ограничить доступ кислорода к емкости, обеспечив одновременно свободный выход углекислого газа.
В обычной капроновой пробке для банки проделывается небольшое отверстие, куда плотно вставляется тонкая гибкая трубочка.
Место соединения трубочки с пробкой тщательно залепляется обычным детским пластилином. Это простой, но очень надежный способ обеспечить полную герметичность.
Пробка плотно закрывает банку, а свободный конец трубки опускается в емкость с чистой водой.
Активное брожение может начаться не сразу, поскольку консистенция сусла достаточно густая. Обычно первые пузырьки в стакане с водой появляются через 2–3 дня, а иногда уже на следующий день.
Снятие с осадка и финальная подсластка
Сусло оставляют в покое до полного завершения первичного брожения. Сигналом к последующим действиям станет полное прекращение выделения пузырьков газа из трубочки.
Как только вино перестало играть, его нужно аккуратно снять с осадка. Жидкость сливают в отдельную чистую емкость, а весь плотный ягодный осадок (мёзгу и отработанные дрожжи) полностью удаляют и выбрасывают.
Остальные сахара (вторые 0.5 килограмма) добавляют уже непосредственно к чистому, отфильтрованному молодому вину.
После добавления сахара напиток снова закрывают под гидрозатвор и отправляют в темное прохладное место для окончательного тихого брожения, освещения и формирования финального вкуса.