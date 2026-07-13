Самый простой способ приготовления домашнего вина из черной смородины

Вино из черной смородины

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Если вы считаете изготовление домашнего вина сложным и длительным процессом, этот метод изменит ваше мнение. Существует максимально упрощенная технология, которая занимает минимум времени и одновременно позволяет получить отличный натуральный напиток. Она идеально подходит для тех, кто постоянно занят, но хочет своими руками сделать качественное вино.

Ниже приведен пошаговый и самый простой рецепт, полностью адаптированный для обычной шестилитровой банки.

Расчет пропорций и ингредиентов

Для приготовления сусла по этому методу используется простое золотое правило соотношения компонентов. На каждые 1 кг ягод берется 1 литр воды и 0.5 кг сахара.

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Для нашего объема понадобится:

Черная смородина — 2 кг;

Вода — 2 л (плюс 1 л дополнительно для регулировки плотности);

Сахар — 1 кг (разделенный на два этапа).

Как приготовить вино

Подготовка и измельчение ягод

Смородину перед началом работы мыть не нужно, чтобы сохранить на ее поверхности природные дикие дрожжи. Главная задача — измельчить сырье так, чтобы каждая ягодка была полностью раздавлена.

Делать это вручную достаточно тяжело и неэффективно. Лучшим и быстрым решением является использование обычной мясорубки. Тщательное извращение ягод позволит смородине максимально отдать свой сок. Извращенную ягодную массу (из 2 килограммов ягод получается примерно 2 литра густого пюре) переливают в шестилитровую банку. Поскольку добавлять абсолютно весь объем сахара (килограмм) сразу в банке рискованно — сусло может выйти через верх во время бурного брожения — этот процесс разделяют. На начальном этапе в одном литре воды растворяют первые 0.5 кг сахара и выливают этот сироп до ягодной массы. Туда же сразу доливают остальную воду (еще 2 литра). Таким образом, в шестилитровой банке соединяются 2 литра ягодного пюре, 3 литра воды и первые полкилограмма сахара, оставляя необходимое место для поднятия пены. Вторую часть сахара добавляют уже позже — после полного завершения первого этапа брожения и процеживания вина.

Установка гидрозатвора

Для правильного развития брожения необходимо полностью ограничить доступ кислорода к емкости, обеспечив одновременно свободный выход углекислого газа.

В обычной капроновой пробке для банки проделывается небольшое отверстие, куда плотно вставляется тонкая гибкая трубочка. Место соединения трубочки с пробкой тщательно залепляется обычным детским пластилином. Это простой, но очень надежный способ обеспечить полную герметичность. Пробка плотно закрывает банку, а свободный конец трубки опускается в емкость с чистой водой.

Активное брожение может начаться не сразу, поскольку консистенция сусла достаточно густая. Обычно первые пузырьки в стакане с водой появляются через 2–3 дня, а иногда уже на следующий день.

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Снятие с осадка и финальная подсластка

Сусло оставляют в покое до полного завершения первичного брожения. Сигналом к последующим действиям станет полное прекращение выделения пузырьков газа из трубочки.

Как только вино перестало играть, его нужно аккуратно снять с осадка. Жидкость сливают в отдельную чистую емкость, а весь плотный ягодный осадок (мёзгу и отработанные дрожжи) полностью удаляют и выбрасывают. Остальные сахара (вторые 0.5 килограмма) добавляют уже непосредственно к чистому, отфильтрованному молодому вину. После добавления сахара напиток снова закрывают под гидрозатвор и отправляют в темное прохладное место для окончательного тихого брожения, освещения и формирования финального вкуса.

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