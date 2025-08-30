Самый вкусный томатный сок, который готовят только в Кременчуге: помидоры, соль и один секретный ингредиент

В Кременчуге свежие помидоры с дачи, прежде всего, идут на томатный сок. Его здесь пьют со всем: от гречки и картофельного пюре до хлеба с маслом или жареного картофеля. Поэтому напиток пользуется невероятной популярностью.

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте помидоры, нарежьте кусочками и пропустите через соковыжималку или перебейте блендером до однородного состояния.

Запечь сладкий перец до мягкости и появление морщинистой кожуры. После охлаждения очистите от кожуры и семян, а затем измельчите в пюре.

Смешайте томатное пюре и перечное пюре, добавьте воду и соль. Хорошо перемешайте до однородности.

Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и варите 10 минут на слабом огне.

Горячий сок разлейте в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрутите и переверните вверх дном до полного охлаждения.