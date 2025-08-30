ТСН в социальных сетях

113
1 мин

Самый вкусный томатный сок, который готовят только в Кременчуге: помидоры, соль и один секретный ингредиент

В Кременчуге готовят томатный сок без сахара, воды и уксуса. Но есть один секрет: на каждый литр добавляют 30 г соли и особый ингредиент, делающий вкус уникальным.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
14 ккал
Томатный сок: уникальный рецепт из Кременчуга

Томатный сок: уникальный рецепт из Кременчуга / © Pixabay

В Кременчуге свежие помидоры с дачи, прежде всего, идут на томатный сок. Его здесь пьют со всем: от гречки и картофельного пюре до хлеба с маслом или жареного картофеля. Поэтому напиток пользуется невероятной популярностью.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымойте помидоры, нарежьте кусочками и пропустите через соковыжималку или перебейте блендером до однородного состояния.

  2. Запечь сладкий перец до мягкости и появление морщинистой кожуры. После охлаждения очистите от кожуры и семян, а затем измельчите в пюре.

  3. Смешайте томатное пюре и перечное пюре, добавьте воду и соль. Хорошо перемешайте до однородности.

  4. Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и варите 10 минут на слабом огне.

  5. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрутите и переверните вверх дном до полного охлаждения.

  6. Через сутки перенесите банки в темное прохладное место. Напиток готов к длительному хранению и употреблению.

Приятного аппетита!

113
