Самый вкусный томатный сок, который готовят только в Кременчуге: помидоры, соль и один секретный ингредиент
В Кременчуге готовят томатный сок без сахара, воды и уксуса. Но есть один секрет: на каждый литр добавляют 30 г соли и особый ингредиент, делающий вкус уникальным.
В Кременчуге свежие помидоры с дачи, прежде всего, идут на томатный сок. Его здесь пьют со всем: от гречки и картофельного пюре до хлеба с маслом или жареного картофеля. Поэтому напиток пользуется невероятной популярностью.
Процесс приготовления:
Тщательно вымойте помидоры, нарежьте кусочками и пропустите через соковыжималку или перебейте блендером до однородного состояния.
Запечь сладкий перец до мягкости и появление морщинистой кожуры. После охлаждения очистите от кожуры и семян, а затем измельчите в пюре.
Смешайте томатное пюре и перечное пюре, добавьте воду и соль. Хорошо перемешайте до однородности.
Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и варите 10 минут на слабом огне.
Горячий сок разлейте в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрутите и переверните вверх дном до полного охлаждения.
Через сутки перенесите банки в темное прохладное место. Напиток готов к длительному хранению и употреблению.
Приятного аппетита!