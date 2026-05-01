Сделайте этот витаминный напиток, пока сезон в разгаре: рецепт кваса из одуванчика

Квас из одуванчика

Квас из одуванчика — это традиционный весенний напиток, который ценят за его способность очищать организм, поддерживать печень и тонизировать в период авитаминоза. На основе фитотерапевтических рекомендаций и принципов натуральной ферментации рассказываем о самом сбалансированном рецепте этого напитка.

Ингредиенты

Очень важно использовать качественное сырье. Одуванчики следует собирать только в экологически чистых местах, как можно дальше от дорог:

цветы одуванчика — примерно 300–400 г (только желтые лепестки, без зеленого цветоложа, дающего лишнюю горечь)

вода — 3 л (желательно родниковая или фильтрованная)

сахар (или мед) — 250–300 г

лимон — 1 большой (сок и цедра)

изюм — 10–15 шт. (немытый, он служит источником диких дрожжей)

Пошаговый процесс приготовления

Отделите желтые лепестки от зеленых «корзинок». Это кропотливая работа, но именно она гарантирует нежный медовый вкус без резкой полынной горечи. Промывать лепестки не рекомендуется, чтобы сохранить пыльцу, которая отвечает за аромат и брожение.

Вскипятите воду. Положите лепестки в керамическую или стеклянную емкость, добавьте цедру лимона (без белой части) и залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 12–24 часа. За это время вода вытянет из цветов все полезные гликозиды и эфирные масла.

Процедите настой через марлю, хорошо отжав лепестки. В полученную жидкость добавьте сахар или мед (тщательно размешайте до растворения), сок одного лимона и горсть изюма.

Накройте емкость марлей и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 1–2 дня. Как только появится легкая пена и характерный кисловатый запах — начальный этап завершен.

Разлейте квас в бутылки (лучше стеклянные или из качественного пищевого пластика), оставляя немного места до горлышка. Плотно закройте крышками. Оставьте бутылки еще на 12 час. в тепле для накопления углекислого газа.

Поставьте квас в холодильник. Через 2–3 дня напиток окончательно созреет, станет прозрачным, искрящимся и освежающим.

Польза кваса из одуванчика

Польза кваса из одуванчика обусловлена уникальным химическим составом самого растения и процессами, происходящими во время брожения.

Одуванчик традиционно используется в фитотерапии как средство для стимуляции оттока желчи. Благодаря содержанию горьких гликозидов (тараксацина) напиток активизирует работу печени и желчного пузыря, что существенно улучшает моторику всего желудочно-кишечного тракта.

Одуванчик является естественным концентратом витаминов А (ретинола) и С (аскорбиновой кислоты), необходимых для поддержания иммунитета и здоровья кожи. Кроме того, напиток насыщает организм калием и железом, что важно для поддержания сердечно-сосудистой системы и профилактики анемии.

В процессе легкой ферментации цветочного настоя образуются меланоидины. Эти соединения выступают в качестве мягких антиоксидантов, которые помогают клеткам организма бороться с окислительным стрессом и выводят токсины.

Важное предостережение — из-за выраженного желчегонного действия этот квас следует принимать с осторожностью. Он противопоказан людям в состоянии обострения желчнокаменной болезни (чтобы не спровоцировать движение камней) и пациентам с повышенной кислотностью желудочного сока, поскольку напиток стимулирует секрецию желудка.

