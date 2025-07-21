Шампанское» из чернобровцев: не только интересно, но и очень вкусно

Этот уникальный напиток из бархатцев станет настоящим открытием для летней жары.

Возьмите большую 10-литровую бутылку или другую соответствующую емкость. Налейте в нее немного теплой воды. На 10 литров добавьте килограмм сахара и 4 столовых ложки лимонной кислоты без горки, на пол-литра соответственно в два раза меньше. Тщательно перемешайте содержимое, чтобы сахар полностью растворился.

Долейте чистой отфильтрованной воды до 10 литров. После этого аккуратно поместите в бутылку 100 цветков бархатцев.

Закройте емкость и оставьте на два дня в теплом месте для настаивания.

Через два дня осторожно разлейте напиток по крепким пластиковым бутылкам, заполняя их примерно на три четверти объема (не до самого верха). Выпустите лишний воздух из бутылок, плотно закройте их и положите лежа в прохладный погреб или другое темное, прохладное место.