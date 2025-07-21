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- Напитки, смузи и коктейли
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Шампанское» из чернобровцев: не только интересно, но и очень вкусно
Рецепт шампанского из бархатцев из 100 цветков.
Этот уникальный напиток из бархатцев станет настоящим открытием для летней жары.
Ингредиенты
Бархатцы — 100 соцветий (свежих)
Сахар — 1 кг
Лимонная кислота — 4 столовые ложки (без горки)
Вода — примерно 10 литров (фильтрованная, чистая)
Как приготовить шампанское из бархатцев
Возьмите большую 10-литровую бутылку или другую соответствующую емкость. Налейте в нее немного теплой воды. На 10 литров добавьте килограмм сахара и 4 столовых ложки лимонной кислоты без горки, на пол-литра соответственно в два раза меньше. Тщательно перемешайте содержимое, чтобы сахар полностью растворился.
Долейте чистой отфильтрованной воды до 10 литров. После этого аккуратно поместите в бутылку 100 цветков бархатцев.
Закройте емкость и оставьте на два дня в теплом месте для настаивания.
Через два дня осторожно разлейте напиток по крепким пластиковым бутылкам, заполняя их примерно на три четверти объема (не до самого верха). Выпустите лишний воздух из бутылок, плотно закройте их и положите лежа в прохладный погреб или другое темное, прохладное место.
Уже через 2 недели вы получите отличный квас из бархатцев, который будет прекрасно освежать. Если же вы хотите получить настоящее игристое «шампанское», оставьте бутылки созревать примерно на 1,5 месяца. После этого периода вы сможете наслаждаться прекрасным, ароматным напитком с легкой игристой ноткой бархатцев.
Вкушайте этот уникальный летний напиток, приготовленный собственными руками.