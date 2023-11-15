То, что нужно в осенние холода: рецепт фруктового пряного согревающего чая

Блоггерша Магда Залевска ведет свой Instagram-блог, за которым следят более 400 тысяч подписчиков. В одном из видео она поделилась рецептом своего любимого осеннего чая.
Ингредиенты
- яблоко
- 1 шт
- апельсин
- 0,5 шт
- лимон
- 0,5 шт
- клюква
- 30 гр
- розмарин
- 1 веточка
- гвоздика
- 12 шт
- палочки корицы
- 2 шт
- чай листовой
- 1 ст. л.
- мед
- 2 ст. л.
Приготовление
- Вымойте и нарежьте кольцами яблоко, апельсин и лимон.
- В кольца яблока воткните несколько зерен гвоздики.
- В заварник положите яблоко с гвоздикой, апельсин, лимон и клюкву.
- Добавьте палочки корицы, листовой чай, розмарин и мед.
- Залейте смесь кипятком и дайте время настояться.
Как отметила Магда, этот чай можно пить литрами, он отлично пахнет и придется вам по вкусу. Также, за счет большого количества фруктов и меда, чай очень витаминный и будет полезной профилактикой во время простуд.
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