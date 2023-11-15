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То, что нужно в осенние холода: рецепт фруктового пряного согревающего чая

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
20 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
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То, что нужно в осенние холода: рецепт фруктового пряного согревающего чая

Рецепт фруктового пряного согревающего чая. / Фото: Credits

Блоггерша Магда Залевска ведет свой Instagram-блог, за которым следят более 400 тысяч подписчиков. В одном из видео она поделилась рецептом своего любимого осеннего чая.

Ингредиенты

яблоко
1 шт
апельсин
0,5 шт
лимон
0,5 шт
клюква
30 гр
розмарин
1 веточка
гвоздика
12 шт
палочки корицы
2 шт
чай листовой
1 ст. л.
мед
2 ст. л.

Приготовление

  1. Вымойте и нарежьте кольцами яблоко, апельсин и лимон.
  2. В кольца яблока воткните несколько зерен гвоздики.
  3. В заварник положите яблоко с гвоздикой, апельсин, лимон и клюкву.
  4. Добавьте палочки корицы, листовой чай, розмарин и мед.
  5. Залейте смесь кипятком и дайте время настояться.

Как отметила Магда, этот чай можно пить литрами, он отлично пахнет и придется вам по вкусу. Также, за счет большого количества фруктов и меда, чай очень витаминный и будет полезной профилактикой во время простуд.

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Дата публикации
Просмотры
309
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