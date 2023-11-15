То, что нужно в осенние холода: рецепт фруктового пряного согревающего чая

Блоггерша Магда Залевска ведет свой Instagram-блог, за которым следят более 400 тысяч подписчиков. В одном из видео она поделилась рецептом своего любимого осеннего чая.

Ингредиенты яблоко 1 шт апельсин 0,5 шт лимон 0,5 шт клюква 30 гр розмарин 1 веточка гвоздика 12 шт палочки корицы 2 шт чай листовой 1 ст. л. мед 2 ст. л.

Приготовление

Вымойте и нарежьте кольцами яблоко, апельсин и лимон. В кольца яблока воткните несколько зерен гвоздики. В заварник положите яблоко с гвоздикой, апельсин, лимон и клюкву. Добавьте палочки корицы, листовой чай, розмарин и мед. Залейте смесь кипятком и дайте время настояться.

Как отметила Магда, этот чай можно пить литрами, он отлично пахнет и придется вам по вкусу. Также, за счет большого количества фруктов и меда, чай очень витаминный и будет полезной профилактикой во время простуд.

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