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- Напитки, смузи и коктейли
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Все подруги будут спрашивать рецепт: смузи "Вечерний" для похудения
Это очень простой, но эффективный напиток для похудения.
Полезный и вкусный смузи, который поможет без изнурительных диет снизить объемы на талии.
Ингредиенты
- лимон
- 1 шт.
- огурец
- 1 шт.
- имбирь
- 1 ст. л.
- петрушка
- пучок
- вода
- 100 мл
Процесс приготовления:
Налейте в миску воду, добавьте 1 ч. л. соды, перемешайте, положите туда лимон и тщательно промойте.
Вытрите бумажным полотенцем. Воду слейте. Выдавите сок, процедите его через сито.
Кожицу лимона нарежьте на кусочки. Добавьте нарезанный кружочками огурец.
Имбирь очистите от кожуры, натрите на средней терке.
Выложите все эти ингредиенты в чашу измельчителя, добавьте измельченную петрушку и залейте лимонным соком. Долейте 100 мл воды, перебейте до однородности.
Приятного аппетита!