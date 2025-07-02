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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Напитки, смузи и коктейли
Количество просмотров
807
Время на прочтение
1 мин

Все подруги будут спрашивать рецепт: смузи "Вечерний" для похудения

Это очень простой, но эффективный напиток для похудения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Смузи для похудения: рецепт

Смузи для похудения: рецепт / © Pixabay

Полезный и вкусный смузи, который поможет без изнурительных диет снизить объемы на талии.

Ингредиенты

лимон
1 шт.
огурец
1 шт.
имбирь
1 ст. л.
петрушка
пучок
вода
100 мл

Процесс приготовления:

  1. Налейте в миску воду, добавьте 1 ч. л. соды, перемешайте, положите туда лимон и тщательно промойте.

  2. Вытрите бумажным полотенцем. Воду слейте. Выдавите сок, процедите его через сито.

  3. Кожицу лимона нарежьте на кусочки. Добавьте нарезанный кружочками огурец.

  4. Имбирь очистите от кожуры, натрите на средней терке.

  5. Выложите все эти ингредиенты в чашу измельчителя, добавьте измельченную петрушку и залейте лимонным соком. Долейте 100 мл воды, перебейте до однородности.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
807
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