Настоящее наслаждение: почему нам нравится разжевывать шоколад

Что происходит с человеческим организмом, когда мы откусываем кусочек шоколада? Читайте в материале ТСН.ua о последних исследованиях ученых.

По мнению исследователей, благодаря полученным знаниям можно было производить более полезное лакомство. Они опубликовали результаты работы в научном журнале ACS Applied Materials and Interface.

Команда ученых из Университета Лидса попыталась сосредоточиться не на вкусе шоколада, который, безусловно, очень приятный, а на тактильных ощущениях, связанных с поеданием этого продукта. Для анализа использовали элитную марку темного шоколада и искусственную 3-D поверхность, напоминающую язык.

Учеными также были применены аналитические методы трибологии — одна из отраслей инженерии, изучающая взаимодействие жидкости и поверхностей, уровень трения между ними и роль в этом процессе смазки. В этом случае смазкой выступает слюна или жир из шоколада.

Профессор Школы пищевых наук и диетологии в Лидсе Анвеша Саркар объясняет, что благодаря трибологии можно получить механистическое представление, как именно еда ощущается во рту. Полученные знания можно использовать позже, чтобы разработать продукты с лучшей текстурой, вкусом и более высокой пользой для здоровья.

Попадая на язык, шоколад образует жировую пленку, покрывающую все поверхности во рту, включая язык. Благодаря ему человек чувствует шоколад как нечто гладкое, приятное на ощупь.

После этого уже выделяются жесткие частицы какао, которые с точки зрения тактильных ощущений становятся значительно важнее. В этот момент жир теряет свое значение. Поэтому его количество, считают ученые, можно значительно снизить и это не повлияет на текстуру самого продукта.

По словам Анвеши Саркар, не важно, содержится ли в шоколаде 5% жира, или 50%. Все равно он будет образовывать во рту капли, благодаря которым появляется приятное ощущение.

Руководитель исследования Сиаваш Солтанахмади из Школы пищевых наук и диетологии в Лидсе считает, что их работа поможет разработать такой шоколад, текстура которого не изменится, но у него будет меньший процент жира. Это становится возможным, когда понимаешь физические механизмы, происходящие при поедании шоколада.

Также, по мнению исследователей, теперь можно изучать другие пищевые продукты, которые переходят из твердого состояния в жидкое во рту (мороженое, сыр, маргарин и т.п.).