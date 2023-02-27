Настоящие, а не химия: нутрициолог рассказала, как правильно выбирать шоколадные конфеты

Шоколадные конфеты любят взрослые и дети. Но недобросовестные производители часто для удешевления используют не настоящий шоколад, а химическую смесь. Как выбирать шоколадные конфеты – читайте в материале ТСН.ua.

На своей странице в Instagram нутрициолог Анастасия Калига советует, на что обратить внимание, чтобы выбрать действительно настоящие шоколадные конфеты.

Почему диетологи часто не рекомендуют есть конфеты

По словам врача, объяснение здесь очень простое: в конфетах почти нет питательных веществ, зато достаточно большое количество сахара. Но это совсем не значит, что нужно полностью убрать шоколадные конфеты из рациона.

В ВОЗ рекомендуют ограничить потребление белого сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. То есть, если в день человек тратит в среднем 2000 калорий (а это среднестатистический взрослый человек с малоактивным образом жизни), он может употреблять не более 50 г сахара (примерно 10 чайных ложек).

Следует понимать, что чрезмерное употребление сахара ведет к увеличению веса, ухудшению здоровья всего организма и развитию кариеса. Однако, если вы любите сладости, исключать из рациона конфеты совсем не стоит. Ведь рано или поздно вы можете сорваться и съесть гораздо больше, чем позволено. Поэтому лучше соблюдать норму и употреблять сладости по желанию.

Чтобы не было проблем со здоровьем, важно также обращать внимание на состав шоколадных конфет, которые вы употребляете.

Как выбирать шоколадные конфеты: на что обращать внимание

Фруктоза, сиропы, патока

Эти ингредиенты вполне нормальные, но очень сладкие. Нутрициолог отмечает, что в ее практике были такие случаи, когда эти вещества даже влияли на вкусовые рецепторы детей. После них даже сахар казался слишком пресным и безвкусным.

Поэтому нужно обратить внимание, чтобы их в составе шоколадных конфет было не слишком много.

Трансжиры

Это одна из разновидностей ненасыщенных жиров. На упаковке их часто обозначают как частично гидрогенизированные растительные жиры. Некоторые изготовители вообще никак их не обозначают.

По словам эксперта, сами трансжиры не несут большого вреда, но их можно употреблять только в умеренных количествах. А вообще лучше избегать и не прибавлять в свой ежедневный рацион.

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