Не масло и не масло: вот что сделает жареный картофель по-настоящему хрустящим и вкусным

Золотистый и хрустящий: кулинарные эксперты раскрыли секрет идеального жареного картофеля / © pixabay.com

Реклама

Приготовить картофель так, чтобы он получился с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежной внутри — задача, которая нередко превращается в вызов. Вместо желаемого хруста ломтики часто становятся мягкими и разваливаются. Специалисты по кулинарии раскрыли несколько простых, но решающих шагов, которые помогут добиться ресторанного результата на собственной кухне.

Об этом пишет венгерское издание Egészség Kalauz.

Реклама

Картофель фри или простой жареный картофель — это одни из самых популярных гарниров, прекрасно сочетающихся почти с любым мясным блюдом. Приготовление жареного картофеля кажется простым, но конечный результат часто не оправдывает ожиданий. Иногда картофель слишком мягкий, иногда неравномерно подрумянивается или впитывает слишком много жира. Однако, внеся несколько небольших изменений, можно добиться совсем другого результата.

Реклама

Во французской кухне издавна используется метод, который придает картофелю особенно насыщенный вкус и приятно хрустящей корочки. Секрет заключается в использовании утиного жира.

По словам авторов публикации, утиный жир равномерно покрывает кусочки картофеля во время жарки, способствуя образованию золотистой корочки. При правильной температуре картофель снаружи становится хрустящим, а внутри остается приятно мягким. Кроме того, он придает блюду более насыщенный аромат и выразительный вкус, которого сложнее достичь с помощью обычного растительного масла.

Этот способ приготовления не требует многих ингредиентов. Утиный жир сам по себе имеет особый вкус, который можно усилить несколькими тщательно подобранными специями.

Полезнее ли утиный жир сливочного масла или подсолнечного масла?

Утиный жир может показаться многим менее полезным, чем растительные масла, поскольку это животный жир. Однако реальность более сложна. Утиный жир содержит значительное количество мононенасыщенных жирных кислот, включая олеиновую кислоту, которая также является основным компонентом оливкового масла.

Реклама

Утиный жир, как правило, содержит меньше насыщенных жирных кислот, чем сливочное масло. Это важно, поскольку чрезмерное потребление насыщенных жиров может повысить уровень холестерина, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако обычное подсолнечное масло имеет больше полиненасыщенных жирных кислот и меньше насыщенных жиров. Поэтому для ежедневного приготовления пищи растительные масла обычно остаются лучшим выбором с точки зрения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Утиный жир можно время от времени использовать для приготовления блюд, но важно не злоупотреблять им.

Секрет хрустящего картофеля фри начинается с приготовления

Выбор правильного картофеля так же важен, как жир, который вы используете для жарки. Следует выбрать сорт с более плотной мякотью, которая хорошо держится во время приготовления, и нарезать ее кубиками или ломтиками одинакового размера.

Реклама

Важно равномерно нарезать картофель, поскольку это позволит ему приготовиться примерно одинаково долго. Если картофель очень разного размера, меньшие картофельные могут быть пережаренными, а крупные еще не полностью приготовлены.

Как приготовить идеальный жареный картофель на утином жире

Для жарки хорошей идеей будет выбрать большую сковороду с толстым дном. Чугунная сковорода — особенно хороший вариант, поскольку она равномерно сохраняет тепло.

На один килограмм картофеля должно быть достаточно примерно 40-50 граммов утиного жира. Сначала разогрейте сковороду, затем растопите в ней жир. Когда она достаточно нагреется, добавьте подготовленные кусочки картофеля.

Важно не переполнять кастрюлю. Если добавить много картофеля одновременно, влага, которая накапливается между кусочками, приведет к тому, что картофель начнет пропариваться, а не подрумяниваться. Поэтому для большего количества рекомендуется работать несколькими партиями.

Не переворачивайте картофель постоянно в начале приготовления. Дайте одной стороне хорошенько подрумяниться, прежде чем переворачивать. Позже вы можете время от времени аккуратно помешивать ее, чтобы все стороны равномерно подрумянились.

На среднесильном огне выпекание может занять примерно 30–35 минут, но точное время зависит от размера кусочков картофеля и степени предварительной готовности.

С этими специями будет еще вкуснее

Одно из преимуществ картофеля, запеченного на утином жире, состоит в том, что из него можно приготовить особый гарнир с помощью нескольких простых приправ.

Чеснок хорошо сочетается с ним, как и розмарин и чабрец. Эти травы дополняют насыщенный аромат утиного жира и делают блюдо более ароматным.

Петрушка также является хорошим выбором, особенно если вы хотите более свежего, более легкого вкуса. Соль и свежемолотый перец помогают подчеркнуть натуральный вкус картофеля.

Почему картофель фри остается мягким или становится жирным?

Если картофель недостаточно хрустящий, причиной часто является не качество ингредиентов, а техника жарки.

Одна из самых распространенных ошибок — это использование слишком низкой температуры. Поэтому картофель готовится медленно и в результате имеет мягкую текстуру вместо желаемой румяной корочки.

Подобная проблема может возникнуть, если положить в кастрюлю много картофеля одновременно. Из-за чрезмерного размещения влаги будет труднее выходить, поэтому кусочки не подрумяниваются должным образом.

Количество жира тоже имеет значение. Если вы положите его на сковороду маловато, картофель может подрумяниться неравномерно, а слишком многое может сделать готовое блюдо чрезмерно тяжелым.

Следовательно, следует сосредоточиться на правильной температуре, достаточном пространстве между кусочками картофеля и тщательной подготовке.

Можно ли приготовить картофель фри из утиного жира в духовке или фритюрнице?

Утиный жир можно использовать не только на сковороде: его можно использовать для приготовления картофеля в обычной духовке или в конвекционной печи. Преимущество обоих способов состоит в том, что картофель можно хорошо подрумянить с относительно небольшим количеством добавленного жира.

Если вы хотите приготовить это в духовке, разогрейте ее до 200-220 градусов Цельсия. Сбрызните кусочки картофеля небольшим количеством растопленного утиного жира и разложите их в один слой на противне. Важно, чтобы они не перекрывались, поскольку это позволит горячему воздуху легче циркулировать. Выпекание обычно занимает 30-45 минут в зависимости от размера кусочков. Картошку лучше перевернуть через 15 минут.

Вы можете приготовить гарнир побыстрее во фритюрнице. Установите температуру прибора примерно на 190-200 градусов Цельсия и тонко смажьте картофель утиным жиром. Жарка должна длиться примерно 15-25 минут, но это также зависит от размера картофеля и того, был ли он предварительно отварен. В течение этого времени встряхните корзину один-два раза.

Следует отметить, что утиный жир часто жесткий при комнатной температуре, поэтому перед использованием его желательно тщательно растопить. Это облегчит его распределение по поверхности картофеля.

Раньше мы писали, почему грибы чернеют во время жарки и как этого избежать.

Новости партнеров

Новости партнеров