Не молоко и не воду: что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось

Что нужно добавить к тесту на блины, чтобы оно не рвалось, читайте в материале ТСН.ua
Для хозяек, у которых не выходят блины, часто рвутся, пригодится рецепт блинов на основе ряженки. Ряженка не только поможет спасти блины, но и придаст им нежный сливочный вкус с небольшой кислинкой.
Ингредиенты для приготовления блинов
- ряженка — 400 мл,
- вода – 300 мл,
- яйца – 2 шт.,
- мука – 320 г,
- масло подсолнечное – 2 ст. л,
- сахар – 2 ст. л,
- соль-, 0.5 ч. л,
- сода – 1 ч. л.
Приготовление теста
- Вскипятите воду. Соедините в глубокой миске сахар, соль и яйца, перемешайте до однородности. Лучше не сбивать блендером, пузырьки на поверхности не требуются. Для перемешивания воспользуйтесь венчиком.
- Подогрейте ряженку до комнатной температуры, влейте ее. Затем добавьте соду и просеянную муку, Добавляйте муку постепенно, порциями, размешивая после каждого добавления, чтобы не было комочков.
- Тонким струйкой влейте в емкость с ингредиентами кипяток, постоянно помешивая – тесто будет заварное. Добавьте растительное масло, доведите смесь до однородной консистенции и оставьте на 15 минут.
- Жарьте на раскаленной сковороде, немного смазанном растительным маслом.
Такие блины можно есть с разнообразными начинками и топингами – вареньем, сметаной, рыбой, икрой.
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