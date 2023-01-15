Не молоко и не воду: что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось

Что нужно добавить к тесту на блины, чтобы оно не рвалось, читайте в материале ТСН.ua

Для хозяек, у которых не выходят блины, часто рвутся, пригодится рецепт блинов на основе ряженки. Ряженка не только поможет спасти блины, но и придаст им нежный сливочный вкус с небольшой кислинкой.

Ингредиенты для приготовления блинов

ряженка — 400 мл,

вода – 300 мл,

яйца – 2 шт.,

мука – 320 г,

масло подсолнечное – 2 ст. л,

сахар – 2 ст. л,

соль-, 0.5 ч. л,

сода – 1 ч. л.

Приготовление теста

Вскипятите воду. Соедините в глубокой миске сахар, соль и яйца, перемешайте до однородности. Лучше не сбивать блендером, пузырьки на поверхности не требуются. Для перемешивания воспользуйтесь венчиком.

Подогрейте ряженку до комнатной температуры, влейте ее. Затем добавьте соду и просеянную муку, Добавляйте муку постепенно, порциями, размешивая после каждого добавления, чтобы не было комочков.

Тонким струйкой влейте в емкость с ингредиентами кипяток, постоянно помешивая – тесто будет заварное. Добавьте растительное масло, доведите смесь до однородной консистенции и оставьте на 15 минут.

Жарьте на раскаленной сковороде, немного смазанном растительным маслом.

Такие блины можно есть с разнообразными начинками и топингами – вареньем, сметаной, рыбой, икрой.

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