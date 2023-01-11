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Не поверите, что кладут в макароны в Италии: это не творог, и даже не помидоры

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
1 мин
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Не поверите, что кладут в макароны в Италии: это не творог, и даже не помидоры

Паста с соком

Даже простые макароны могут стать деликатесом, достойным самого капризного гурмана. Просто приготовьте их по этому рецепту.

В основе приготовления этой пасты – необычное сочетание макарон и цитрусовых. А в сочетании с остротой лука, это блюдо становится действительно уникальным.

Ингредиенты для приготовления пасты

  • паста из твердых сортов пшеницы – 320 г,
  • оливковое масло — 70 мл,
  • лук – 50 г,
  • зеленый лук, — 25 г,
  • панировочные сухари — 40 г,
  • свежий апельсиновый сок – 160 мл,
  • цедра апельсина –10 г.

Приготовление пасты:

  • Сначала готовим панировку. Для этого ее следует обжарить на растительном масле так, чтобы цвет стал немного золотистым. Добавьте в сухари соль, перец по вкусу, дождитесь, чтобы панировка остыла.
  • Лук порежьте соломкой и спассеруйте на сковороде с маслом, постепенно добавляя апельсиновый сок.
  • Одновременно можно отварить макароны, чтобы они слегка пружинили.
  • Подготовленную пасту смешайте с остальными ингредиентами, дополнительно добавив цедру и перемешав.

Приятного аппетита.

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Дата публикации
Просмотры
901
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