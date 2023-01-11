Не поверите, что кладут в макароны в Италии: это не творог, и даже не помидоры

Даже простые макароны могут стать деликатесом, достойным самого капризного гурмана. Просто приготовьте их по этому рецепту.
В основе приготовления этой пасты – необычное сочетание макарон и цитрусовых. А в сочетании с остротой лука, это блюдо становится действительно уникальным.
Ингредиенты для приготовления пасты
- паста из твердых сортов пшеницы – 320 г,
- оливковое масло — 70 мл,
- лук – 50 г,
- зеленый лук, — 25 г,
- панировочные сухари — 40 г,
- свежий апельсиновый сок – 160 мл,
- цедра апельсина –10 г.
Приготовление пасты:
- Сначала готовим панировку. Для этого ее следует обжарить на растительном масле так, чтобы цвет стал немного золотистым. Добавьте в сухари соль, перец по вкусу, дождитесь, чтобы панировка остыла.
- Лук порежьте соломкой и спассеруйте на сковороде с маслом, постепенно добавляя апельсиновый сок.
- Одновременно можно отварить макароны, чтобы они слегка пружинили.
- Подготовленную пасту смешайте с остальными ингредиентами, дополнительно добавив цедру и перемешав.
Приятного аппетита.
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