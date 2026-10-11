ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Еда
Количество просмотров
7
Время на прочтение
2 мин

Не только борщ: Клопотенко назвал украинские блюда, которые заслуживают признания ЮНЕСКО

Клопотенко рассказал, какие украинские блюда заслуживают всемирной славы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Не только борщ: Клопотенко назвал украинские блюда, которые заслуживают признания ЮНЕСКО

© www.freepik.com/free-photo

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко назвал традиционные блюда, которые, по его мнению, заслуживают международного признания. Среди них сырники и вареники с вишней и маком. В то же время кулинар подчеркивает, что популяризировать украинскую кухню в мире можно уже сейчас, не дожидаясь официальных решений.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию «Фокус».

По словам Клопотенко, сырники и вареники не просто традиционные блюда, но и важная часть украинской культуры, ведь рецепты передаются из поколения в поколение.

«Это блюда, которые многое для нас означают. Мы произрастаем с ними, готовим их дома, передаем эти рецепты. Через них тоже можно рассказывать об украинской кухне и о нас самих», — отметил шеф-повар.

В то же время, он призвал не сосредотачиваться исключительно на внесении национальных блюд в перечень международных организаций. По его мнению, важно уже сегодня знакомить иностранцев с украинскими кулинарными традициями и объяснять их культурное значение.

"Уже сейчас можем популяризировать эти блюда в мире, объяснять их место в нашей культуре и делать так, чтобы их связывали с Украиной", - подчеркнул Клопотенко.

Как украинский борщ попал в список ЮНЕСКО

В 2020 году культуру приготовления украинского борща внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Затем команда Евгения Клопотенко совместно с украинскими государственными учреждениями подготовила номинационное досье «Культура приготовления украинского борща». Документ объемом около 700 страниц описывал традиции приготовления блюд в 25 регионах страны.

1 июля 2022 года Межправительственный комитет ЮНЕСКО принял решение внести культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

В ЮНЕСКО рассматривают борщ не только как национальное блюдо, но и как важный элемент культурного наследия, объединяющего людей и способствующего социальной сплоченности.

Во время международной кампании за признание украинского борща Клопотенко неоднократно отмечал его украинское происхождение и выступал против попыток представлять блюдо исключительно как русское.

Теперь кулинар стремится привлекать внимание мира и к другим украинским гастрономическим традициям, которые помогают рассказывать об истории, культуре и идентичности нашего народа.

Ранее мы писали, что украинские палюшки – традиционное блюдо из картофельного теста , которое готовят из простых ингредиентов. Для приготовления понадобятся картофель, мука, желток, крахмал и соль. Картошку разминают в пюре, замешивают тесто, охлаждают его в холодильнике 30-60 минут, формируют палюшки и отваривают в подсоленной воде. Подают блюдо с томатным соусом, специями и тертым пармезаном. Палюшки напоминают итальянские ньоки, но имеют собственную украинскую кулинарную историю.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie