Не только борщ: Клопотенко назвал украинские блюда, которые заслуживают признания ЮНЕСКО

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко назвал традиционные блюда, которые, по его мнению, заслуживают международного признания. Среди них сырники и вареники с вишней и маком. В то же время кулинар подчеркивает, что популяризировать украинскую кухню в мире можно уже сейчас, не дожидаясь официальных решений.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию «Фокус».

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По словам Клопотенко, сырники и вареники не просто традиционные блюда, но и важная часть украинской культуры, ведь рецепты передаются из поколения в поколение.

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«Это блюда, которые многое для нас означают. Мы произрастаем с ними, готовим их дома, передаем эти рецепты. Через них тоже можно рассказывать об украинской кухне и о нас самих», — отметил шеф-повар.

В то же время, он призвал не сосредотачиваться исключительно на внесении национальных блюд в перечень международных организаций. По его мнению, важно уже сегодня знакомить иностранцев с украинскими кулинарными традициями и объяснять их культурное значение.

"Уже сейчас можем популяризировать эти блюда в мире, объяснять их место в нашей культуре и делать так, чтобы их связывали с Украиной", - подчеркнул Клопотенко.

Как украинский борщ попал в список ЮНЕСКО

В 2020 году культуру приготовления украинского борща внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

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Затем команда Евгения Клопотенко совместно с украинскими государственными учреждениями подготовила номинационное досье «Культура приготовления украинского борща». Документ объемом около 700 страниц описывал традиции приготовления блюд в 25 регионах страны.

1 июля 2022 года Межправительственный комитет ЮНЕСКО принял решение внести культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

В ЮНЕСКО рассматривают борщ не только как национальное блюдо, но и как важный элемент культурного наследия, объединяющего людей и способствующего социальной сплоченности.

Во время международной кампании за признание украинского борща Клопотенко неоднократно отмечал его украинское происхождение и выступал против попыток представлять блюдо исключительно как русское.

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Теперь кулинар стремится привлекать внимание мира и к другим украинским гастрономическим традициям, которые помогают рассказывать об истории, культуре и идентичности нашего народа.

Ранее мы писали, что украинские палюшки – традиционное блюдо из картофельного теста , которое готовят из простых ингредиентов. Для приготовления понадобятся картофель, мука, желток, крахмал и соль. Картошку разминают в пюре, замешивают тесто, охлаждают его в холодильнике 30-60 минут, формируют палюшки и отваривают в подсоленной воде. Подают блюдо с томатным соусом, специями и тертым пармезаном. Палюшки напоминают итальянские ньоки, но имеют собственную украинскую кулинарную историю.

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