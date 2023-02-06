Не только снижение веса: что будет, если отказаться от шоколада в месяц

Шоколад – один из самых популярных продуктов в мире. Его любят и дети, и взрослые. Однако исследования показывают, что отказ от шоколада принесет больше пользы, чем вреда. Что будет через 30 дней без сладкого – читайте в материале ТСН.ua.

Всего лишь в США, согласно исследованиям, в среднем съедают более 4 кг шоколада в год. Среди десяти стран, являющихся крупнейшими потребителями шоколада в мире, Соединенные Штаты занимают девятое место. К примеру, в Швейцарии в среднем съедается около 9 кг шоколада в год.

Хотя шоколад очень вкусен и может принести организму некоторую пользу. Горький шоколад, к примеру, богат антиоксидантами, замедляющими процессы старения. А еще всего лишь кусочек этого продукта улучшает настроение из-за его способности способствовать выработке гормона счастья (серотонина) и эндорфинов. Однако полезным считается только черный шоколад, если его употреблять в небольших количествах. Другие виды, по мнению специалистов, могут серьезно навредить.

Диетолог в Strong Home Gym Даниэль МакЭвойобъясняет, что нужно выбирать черный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Только в таком случае он будет полезен здоровью. А еще содержание какао указывает, сколько в продукте сахара. К примеру, говорит МакЭвой, если отмечено, что в шоколаде 50% какао, значит остальные 50% это молочные продукты и сахар.

Однако даже черный шоколад специалисты советуют употреблять в умеренных количествах. Если вы чувствуете, что этот продукт оказывает негативное влияние на здоровье, лучше вообще отказаться от него. Сначала отказ может показаться трудным заданием, но стоит помнить, что всего 30 дней без сладкого способны творить с организмом настоящие чудеса.

Прекратятся перепады настроения

Отказавшись от шоколада, вы также употребляете меньшее количество сахара, что в долгосрочной перспективе помогает справиться с перепадами настроения.

Исключив из своего рациона сахар, можно избавиться от главной причины раздражительности, говорит диетолог Джей Ковин. По его словам, сахар можно назвать токсином, который истощает энергию и увеличивает тягу к разному нездоровому поведению.

Уменьшится вес

Если трудно достичь целей похудения, рекомендуется исключить из своего рациона именно шоколад. Даже отказ на один месяц поможет снизить употребление сахара и калорий, что приведет к потере лишнего веса.

Часто в еде и напитках скрыт добавлен сахар. Особенно много его в шоколаде. Поэтому бывает трудно отследить, какое количество сахара человек съел за сутки. Если сократить употребление добавленного сахара, вы сможете быстрее похудеть и улучшить состояние здоровья.

Вы забудете, что такое изжога

Данные одного из исследований показывают, что в США одна треть американцев еженедельно испытывают неприятные симптомы изжоги. Если думать об этой проблеме, в голове сразу же появляются образы жареной пищи, острого соуса или алкоголя. Но, на самом деле, шоколад также является виновником изжоги. Диетолог МакЭвой рассказал, что шоколад может спровоцировать или усугубить симптомы изжоги. И чем слаще этот продукт, тем больше проблем вызывает.

Улучшится сон

Если полакомиться шоколадом во второй половине дня, то можно заметить, что уснуть вечером становится труднее. По словам диетолога Даниэля МакЭвоя, это связано с тем, что в продукте содержится кофеин, который и не дает спать. Хотя в умеренных количествах кофеин допустим, однако кофе люди обычно пьют утром, а шоколадом могут лакомиться в течение всего дня.

А еще, по мнению МакЭвоя, кофеин способствует тревожности. Поэтому, если снизить или вообще прекратить его употребление, можно чувствовать себя более расслабленным.

Повысится эмоциональная осознанность

Если в течение месяца уходить от шоколада, можно развить эмоциональную осознанность. А это поможет улучшить осознанное питание. Доктор медицинских наук, сертифицированный врач по лечению ожирения и проблем с обменом веществ, персональный тренер по образу жизни и генеральный директор EmbraceYOU Weight & Wellness, Сильвия Гонсан-Болли говорит, что не понаслышке знает — употребление шоколада является простым способом успокоить неудобные эмоции.

Она 30 дней провела без сладкого, в частности, не ела шоколад, и уверена, что это помогло ей улучшить осознанное питание. Когда Сильвия не употребляла шоколад, то почувствовала, что не нуждается в определенной пище для успокоения чувств. Эмоциональные переедания сегодня являются частой проблемой, приводящей к ожирению.

Снизится риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП)

Только в одной плитке молочного шоколада примерно 24 г сахара. Если наслаждаться ею пару раз еженедельно, это будет почти 200 г добавленного сахара в месяц. В 2018 году было проведено исследование, с помощью которого было обнаружено, что диеты с высоким содержанием сахара повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Если уменьшить употребление шоколада, можно одновременно снизить риск заболеть.

Меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании, которое было опубликовано в JAMA Internal Medicine 2014, выявили прямую связь между употреблением большого количества добавленного сахара (который мы получаем с шоколадом) и повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Если просто заменить привычный кусочек шоколада более полезными альтернативами (орехи, сухофрукты) можно снизить риск.

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