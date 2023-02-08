Не включая плиту: как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Яйца полезны для нашего организма. Особенно в вареном виде. Однако, что делать, если обычное вареное яйцо уже надоело? Можно попробовать приготовить яйцо пашот. Читайте в материале ТСН.ua, как это делать в микроволновке.

Способ, как приготовить яйцо пашот в микроволновке, рассказала канадская телеведущая Дженнифер Валентайн. Она обещает, что в таком случае вы сможете приготовить популярное блюдо всего за одну минуту.

Что для этого вам пригодится? Нужно взять одно яйцо, один стакан с холодной водой и 1 чайную ложку уксуса.

Сначала в стакане холодной воды разводится уксус, а затем внутрь просто выбивается яйцо.

Стакан сразу ставите в микроволновку ровно на одну минуту.

По словам телеведущей, приготовить яйцо пашот таким образом проще простого. Это блюдо получится даже у новичков. Такой лайфгак поможет быстро приготовить вкусный и полезный завтрак. К примеру, готовое яйцо пашот можно выложить на кусочек цельнозернового хлеба, посолить и поперчить по вкусу и съесть. А еще оно будет отлично смаковать с тарелкой салата.

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