Не выбрасывайте старое сало: как его можно реанимировать, что с ним делать

Старое сало

Сало — это продукт с уникальным химическим составом, который благодаря высокому содержанию насыщенных жирных кислот может сохраняться достаточно долго. Однако со временем даже оно окисляется: появляется характерный желтоватый оттенок и специфический «старый» запах. Если продукт не имеет признаков гниения или плесени, его не следует выбрасывать.

Прежде чем приступать к переработке, важно убедиться в том, что продукт безопасен.

Старое сало имеет желтый цвет, плотную структуру и специфический запах окисленного жира. Оно безопасно после термической обработки.

Испорченное сало имеет розовый или серый оттенок, липкую поверхность, неприятный тухлый запах или следы плесени. Такой продукт использовать категорически запрещено — его нужно только выбросить.

Как реанимировать старое сало

Если сало просто залежалось в холодильнике и впитало посторонние запахи, его можно «омолодить».

Старое сало нужно порезать на куски, сложить в кастрюлю и залить молоком. Поставьте емкость на плиту на небольшой огонь. Через 20 минут такого прогревания достаньте сало из кастрюли и охладите. Это уберет неприятные запахи и сделает структуру продукта более нежной.

Если сварить старое сало в воде с большим количеством луковой шелухи, солью и специями, оно приобретет вид и вкус копченого деликатеса, а желтизна и запах исчезнут.

Способы использования старого сала в кулинарии

Смолец

Растопите старое сало на горячей сковороде. Полученный жидкий жир (смалец) слейте в стеклянную банку и поставьте на хранение в холодильник. Он может храниться до года и отлично подходит для жарки. Оставшиеся после вытопки шкварки не стоит выбрасывать — их можно подать на стол вместе с картофелем, варениками или дерунами.

Заправка для борща

Этот метод позволяет получить аутентичный аромат. Залейте старое сало теплой водой и оставьте на один день при комнатной температуре. После этого разделите его на удобные кусочки и измельчите в мясорубке или с помощью блендера вместе с чесноком. Добавляйте такую заправку в борщ в конце приготовления — окисленный жир даст блюду особую насыщенность.

Намазка

Порежьте сало на кусочки, которые легко будет измельчить блендером или в мясорубке. Перебейте массу вместе с большим количеством чеснока, свежей зеленью и любимыми специями (паприкой, кориандром или перцем). Большое количество ароматических добавок полностью нивелирует старый запах. Такую пасту вкусно намазывать на черный хлеб.

Использование старого сала вне кухни

Старое сало может послужить не только на кухне, но и стать незаменимым помощником в быту.