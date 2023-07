Неожиданно: 9 продуктов, которые помогут уменьшить целлюлит

Известно, что 73,6% взрослых людей имеют избыточный вес (индекс массы тела или ИМТ 25 или выше) или клинический диагноз ожирения (определяется как ИМТ 30 или выше). Прежде всего напомним, что осуществить расчет индекса массы тела можно по формуле: ИМТ=m:h2, где m — масса тела в килограммах, а h — рост в метрах. Нетрудно догадаться, что избыточный вес – один из основных факторов, приводящий к появлению целлюлита.

У каждого из нас находится жировая ткань, составляющая приблизительно 10-25% от общей массы нашего тела. Общее количество жировой ткани в организме естественным образом меняется в зависимости от пола, возраста, генетики и других факторов. Добавим, что целлюлит на самом деле не является жиром; это нормальная физиологическая реакция на его накопление, возникающая, когда коллагеновые волокна, соединяющие жир с кожей, растягиваются, разрушаются, таким образом позволяя жировым клеткам выпячиваться.

Современный рынок примесей, косметики "от целлюлита", средств для кожи, которые якобы уменьшают или "лечат целлюлит", практически не обладают доказательствами эффективности. Эти продукты могут временно подтянуть наружный слой кожи, но мало помогают решить основную проблему. Сосредоточение на здоровом поведении, например контроль веса, здоровое питание, увлажнение и достаточная физическая активность обеспечивает большую поддержку в контроле наличия целлюлита на долгосрочный период.

Для борьбы с целлюлитом следует определить, какими способами можно потерять жир и увеличить мышечную массу. Лишний вес может сделать целлюлит более броским. По всей вероятности, это означает, что с целлюлитом эффективнее всего бороться с помощью диеты (создание дефицита калорий), уменьшения масла и сахара, а также усиленных физических упражнений, включив дополнительный день сердечно-сосудистой активности или силовых тренировок.

Далее изучайте список продуктов, которые помогут снизить целлюлит.

Черника

Употребление фруктов, ягод, в частности черники, а также овощей, связано со снижением массы тела. В обзоре Европейского журнала питания также показана убедительная связь между потреблением фруктов и овощей и снижением риска хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление.

Чечевица

Чечевица, а также черная фасоль, нут являются отличными источниками клетчатки. Кроме того, было обнаружено, что они приводят к умеренной потере веса для людей, потребляющих их регулярно, о чем говорится в обзоре American Journal of Clinical Nutrition.

Груши

Груши являются одними из самых волокнистых фруктов. В одном среднем плоде содержится до 6 г клетчатки. Так что чаще потребляйте груши. Добавляйте их всюду: в салат, в овсянку и т.д.

Капуста кале (кейл)

В исследовании 2014 года в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics было обнаружено, что регулярные потребители этой темной листовой зелени, а также овощей и фруктов оранжевого и желтого цветов имеют более низкий уровень висцерального жира, чем те, кто их не потребляет.

Авокадо

Хотя авокадо более калорийным, чем большинство других продуктов, оно помогает стимулировать потерю веса. Согласно публикации в журнале Nutrients, женщины, регулярно потреблявшие фрукты и овощи, включая авокадо, наблюдали большую потерю веса в течение четырех лет, чем те, кто не ест этих продуктов.

Грибы

Их прозвали растительным мясом. Придавая блюду насыщенный пикантный вкус, грибы также очень питательны. Любое грибное блюдо – простой способ уменьшить калорийность вашего рациона.

Вода

Несмотря на то, что это напиток, а не еда, вода или какая-либо его низкокалорийная версия, не только помогает вам поддерживать влагу, но и помогает избежать целлюлита. Выпивайте 11,5 стакана воды (рекомендация для женщин) и даже больше – более 15 стаканов (для мужчин) – ежедневно.

Бананы

Бананы — общепризнанный источник калия, минерала, связанный с контролем за отеками, поскольку он имеет обратную зависимость от натрия. Задержка жидкости из-за высокого потребления соли в рационе может привести к отекам, усиливающим развитие целлюлита.

Сладкий картофель (батат)

Если вы любите картошку так сильно, что не можете отказаться от нее, сладкая – отличный заменитель. Бата обеспечивает одни из самых больших преимуществ для здоровья, включая отличное содержание витамина А. В сладком картофеле также много калия, который может уменьшить видимость целлюлита, связанного с чрезмерным потреблением соли.

Напомним, также известно о 5 продуктах и напитках, которые могут вызвать целлюлит. Действительно, медики пока не выявили всех причин целлюлита, но считают, что гормоны и генетика играют основную роль в его развитии.

