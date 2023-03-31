Нежная и вкусная: творожная паска без выпекания по рецепту Евгения Клопотенко

16 апреля 2023 украинцы будут праздновать Пасху. Это великий церковный праздник, к которому обычно готовятся заранее. В частности, делают специальные праздничные десерты. Как приготовить творожная паску без выпекания по рецепту Евгения Клопотенко — читайте в материале ТСН.ua.

На своем YouTube-канале известный повар Евгений Клопотенко рассказал, как сам готовит творожную паску дома и поделился некоторыми секретами.

Творожная паска

Ингредиенты:

700 г творога 9%;

350 мл сливок 33%;

5 желтков;

100 г сливочного масла 85,2%;

10 г ванильного сахара;

150 г сахара;

цедра 1 лимона;

50-75 г жареного миндаля;

щепотка соли.

Очень важно выбирать качественные молочные продукты, ведь именно от них будет зависеть, насколько вкусной получится паска. При необходимости можно перетереть творог через сито. Так вы сможете добиться нужной консистенции.

Как приготовить сырную паску без выпечки:

Сливочное масло нужно извлечь из холодильника за несколько часов до начала приготовления. Оно должно быть мягким. Перетрите через сито творог. Можно пользоваться блендером. Желтки отделите от белков, затем соедините их с сахаром и перетрите венчиком. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Желтки должны стать белой. Если хотите, чтобы паска получилась слаще, нужно добавить больше сахара на этом этапе. В сотейник налейте сливки (150 мл), прогрейте на маленьком огне, постоянно помешивая. Когда над поверхностью появится пар нужно сразу перелить сливки в перетертые желтки, хорошо перемешать венчиком. А дальше вернуть полученную смесь в сотейник. Сливки с желтками следует варить на маленьком огне, пока они слегка загустеют. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. К творожной массе добавьте заваренные желтки со сливками и размягченное сливочное масло. По желанию можно добавить цедру лимона. Тщательно перемешать. Оставшиеся сливки взбейте с помощью миксера до устойчивых пиков. Осторожно вмешайте их в творожную массу силиконовой лопаточкой. Добавьте к массе изрубленный жареный миндаль, снова перемешайте, чтобы орехи распределились равномерно.

В специальную форму для творожной паски (высота 15 см) выложите марлю, которую нужно сначала сложить в 4 слоя. Переложите всю творожную массу. Слегка утрамбуйте и накройте марлей.

Форму лучше установить на тарелку, а сверху выложите еще одну и прижмите банкой с водой или другим тяжелым предметом. Оставьте в холодильнике на 6 часов, а лучше на всю ночь, для застывания.

Готовую творожную паску можно украсить по желанию.

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