Нежные кусочки с хрустящей оболочкой: простая хитрость, чем заменить муку во время жарки рыбы

Жареная рыба в панировке – аппетитное блюдо, которое украсит даже праздничный стол. Чаще готовят ее с мукой. Но что делать, когда под рукой его не оказалось?

Сложно испортить жареную рыбу, поскольку такое блюдо легко готовится, не требует много сил или времени. Главное не переусердствовать в процессе приготовления, чтобы не пересушить кусочки рыбы. Ведь тогда они теряют вкусовые оттенки.

Часто, чтобы получить вкусную и хрустящую корочку, используют кляр. Обваливают рыбку в муке, специях, яйце. Но иногда бывает, что муки на кухне нет, а хочется приготовить жареную рыбу.

Чем можно заменить муку в этом блюде? Существует одна простая уловка, которая поможет даже улучшить вкус жареной рыбы, раскрыть ее с новой стороны.

В первую очередь вместо панировки в муке можно использовать сухари, приготовленные самостоятельно из кусочков хлеба. Вообще даже если вы жарите рыбу в муке, лучше добавлять к нему и яйца еще и сухари. Так блюдо получится более хрустящим и приятным на вкус.

Еще один вариант – приготовить смесь из яйца и молока. Просто выбейте яйцо в молоко, взболтайте до однородности и обмакивайте в раствор рыбку перед жаркой. Такая смесь образует хорошую пленку, которая позже превратится в аппетитную корочку.

Если вы хотите удивить своих родных или гостей, можно приготовить темпурную панировку. Для этого смешайте тесто средней густоты с минеральной водой, молоком или вином, добавьте специи. Кусочки рыбы обмакивают в эту смесь, а затем жарят на среднем огне на сковороде.

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