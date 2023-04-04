Ни в коем случае не ешьте эти продукты сырыми: могут возникнуть проблемы со здоровьем

Конечно, все мы знаем, что лучше не есть сырое мясо, но есть и другие известные продукты, которые нужно есть только после приготовления. Читайте в материале ТСН.ua о таких продуктах.

Картофель

Хотя картофель считается универсальным продуктом на кухне, есть его сырой категорически запрещено. В ней содержится крахмал, который может привести к боли и вздутию живота. Также нельзя употреблять зеленый картофель, ведь в таком случае в нем производится токсин соланин, который приводит к тяжелому пищевому отравлению.

Семена из яблок

Часто люди съедают целое яблоко, даже не задумываясь, что его семена лучше избегать. Дело в том, что в них содержится химическое вещество, которое может превратиться в цианид во время переваривания. Отравление вызывает плохое самочувствие. Хотя для большинства людей, чтобы ощутить эффект, нужно съесть достаточно много семян.

Фасоль

В фасоли много белка, клетчатки и антиоксидантов, но она может повлечь за собой сильный дискомфорт в животе, если ее употреблять в сыром виде. В них содержится вещество под названием фитогемагглютинин, вызывающее симптомы, похожие на пищевое отравление. Поэтому очень важно отваривать фасоль правильно.

Лимская фасоль

Один из видов фасоли, которую очень важно правильно и полностью отваривать. Ведь в сыром виде в ней содержится вещество цианогенного гликозида. Она помогает продукту защититься от вредителей и насекомых при росте, но у людей вызывает признаки пищевого отравления.

Косточки из абрикосов

Подобно семенам из яблок, абрикосовые косточки содержат химическое вещество, которое во время переваривания превращается в цианид. Поэтому есть их не следует.

Сардельки и сосиски

Вообще сосиски и сардельки не считаются полезной едой, но если вы все же хотите их съесть, убедитесь, что они полностью отварены. Даже сосиски и сардельки, которые были приготовлены перед упаковкой, лучше на несколько минут забросить в кипяток, потому что на них могут развиваться бактерии Listeria.

Яйца

Хотя украинцы часто практикуют употребление яиц в сыром виде, следует помнить, что они могут содержать возбудитель сальмонеллеза, который приводит к пищевому отравлению. По мнению Министерства сельского хозяйства США, употреблять в пищу сырые яйца можно только в том случае, если они были пастеризованы. Особенно уязвимы дети, беременные женщины, старики.

Непастеризованное молоко

В непастеризованном молоке потенциально содержатся вредные бактерии (кишечная палочка и сальмонелла). Благодаря процессу пастеризации они убиваются, поэтому молоко становится безопасным для употребления. Управление по продовольствию и медикаментам США утверждает, что непастеризованное молоко в 150 раз чаще вызывает болезни пищевого происхождения, чем другие молочные продукты.

Некоторые пророщенные зерна

Хотя проращенные зерна являются очень популярным и полезным компонентом салатов, ростки редьки и люцерны могут содержать вредные бактерии (сальмонелла, кишечная палочка, листерия), так как их выращивают во влажных и теплых условиях. Если вы все же хотите их употреблять, нужно тщательно промыть пророщенные зерна перед тем, как есть.

Сырое тесто

Исследования показали, что при сборе пшеницы, переработке зерна и попадании его на полки магазинов, мука может контактировать с различными патогенами (в частности, кишечной палочкой). Уничтожить ее можно только при варке или ином процессе приготовления.

Баклажаны

В баклажанах содержится соланин, вызывающий расстройство кишечника. У некоторых людей даже может развиться сильная аллергическая реакция при употреблении сырых баклажанов. Наибольший уровень соединения содержат баклажаны, собранные в начале вегетации.

Горький миндаль

В отличие от сладкого миндаля, в нем содержится опасная комбинация цианида водорода и воды (более известная как синильная кислота). Как отмечают в The Spruce, семь-десять необработанных орехов горького миндаля могут убить ребенка, а от десятка до семидесяти орехов взрослого человека.

Листья ревеня

В листьях ревеня содержится достаточно высокий уровень щавелевой кислоты, который может вызвать серьезные проблемы с желудком, поражение печени и даже смерть (если употреблять в большом количестве). Стебли можно есть, а вот листья лучше выбрасывать.

Лесные грибы

Грибы – достаточно полезный продукт, в котором содержатся витамин В и калий. Но их полезно есть только в приготовленном виде. Сырые лесные грибы лучше не употреблять, ведь, во-первых, вы можете выбрать опасный для здоровья сорт, а во-вторых, даже съедобные грибы могут расти близко к ядовитым и вызвать серьезные проблемы.

Свинина

Употребление сырой или недоваренной свинины может вызвать заражение одним из неприятных паразитов — трихинеллезом или свиным цепью. Триинелез поселяется в тонком кишечнике и становится причиной проблем с желудком или даже смерти. Свиной цепень — одна из главных причин судорог в мире. Свиной фарш готовят при внутренней температуре около 71 градуса, а куски мяса при температуре хотя бы 63 градуса.

Ягоды бузины

Хотя настой из ягод бузины достаточно популярное народное средство от простуды, ведь в них содержится большое количество витамина С, употреблять их сырыми запрещено. Они могут быть ядовитыми.

Рис

Даже если вы смогли бы прожевать сухие и достаточно жесткие зерна риса, делать этого не стоит. Исследование в Международном журнале пищевой микробиологии показало, что в нем могут содержаться болезнетворные бактерии. В вареном рисе они не встречаются.

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