"Ночная" овсянка: как приготовить очень быстрый завтрак

Чтобы овсянка была полезной, ее нужно долго варить. А на это не всегда есть время утром. Попытайтесь приготовить быструю овсянку на ночь. Рецепт вам точно понравится.
Если у вас нет времени на приготовление полезной овсянки по утрам, стоит попробовать приготовить ее накануне вечером. Все, что нужно – залить кашу кефиром или йогуртом. И завтрака вас ждет вкусное блюдо.
Как готовить "ночную" овсянку
Ингредиенты:
- 70 г овсяных хлопьев;
- 100 мл кефира или йогурта;
- 1 банан;
- по вкусу грецкие или другие орехи;
- 5 шт. кураги;
- по вкусу и желанию мед.
Как приготовить овсянку на ночь?
- Сначала нужно подготовить все ингредиенты: почистить банан и нарезать небольшими кусочками, орехи измельчите, курагу промойте и просушите бумажным полотенцем, затем разрежьте на половинки.
- Теперь необходимо взять небольшую стеклянную банку или стакан и пересыпать туда овсяные хлопья. Залейте кашу кефиром (йогуртом).
- Выложить сверху курагу, кусочки банана, орехи. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике ночью.
- Утром нужно всего-навсего достать банку, добавить меда по желанию и можно наслаждаться полезным завтраком.
Конечно, можете подстроиться под свои предпочтения. Например, заменить курагу и банан любыми фруктами или ягодами по вашему вкусу, добавить не грецкие орехи, а миндаль или фундук, подсластить завтрак не медом, а джемом или вареньем.
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