"Ночная" овсянка: как приготовить очень быстрый завтрак

Чтобы овсянка была полезной, ее нужно долго варить. А на это не всегда есть время утром. Попытайтесь приготовить быструю овсянку на ночь. Рецепт вам точно понравится.

Если у вас нет времени на приготовление полезной овсянки по утрам, стоит попробовать приготовить ее накануне вечером. Все, что нужно – залить кашу кефиром или йогуртом. И завтрака вас ждет вкусное блюдо.

Как готовить "ночную" овсянку

Ингредиенты:

70 г овсяных хлопьев;

100 мл кефира или йогурта;

1 банан;

по вкусу грецкие или другие орехи;

5 шт. кураги;

по вкусу и желанию мед.

Как приготовить овсянку на ночь?

Сначала нужно подготовить все ингредиенты: почистить банан и нарезать небольшими кусочками, орехи измельчите, курагу промойте и просушите бумажным полотенцем, затем разрежьте на половинки. Теперь необходимо взять небольшую стеклянную банку или стакан и пересыпать туда овсяные хлопья. Залейте кашу кефиром (йогуртом). Выложить сверху курагу, кусочки банана, орехи. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике ночью. Утром нужно всего-навсего достать банку, добавить меда по желанию и можно наслаждаться полезным завтраком.

Конечно, можете подстроиться под свои предпочтения. Например, заменить курагу и банан любыми фруктами или ягодами по вашему вкусу, добавить не грецкие орехи, а миндаль или фундук, подсластить завтрак не медом, а джемом или вареньем.

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