Новогоднее меню: салат с жареными огурцами

Огурец является незаменимой составной частью овощных салатов, куда добавляется как в свежем, так и в маринованном или консервированном виде. А вот эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предлагает абсолютно необычный рецепт салата с жареными огурцами.

Ингредиенты:

листья салата — 100 г

консервированный тунец без масла — 50 г

молодой чеснок — 1 шт

растительное масло — 2 ст. л

болгарский перец — ½ шт

огурец свежий — 1 штука

кунжут — 2 ст. ложки

соевый соус — 2 ст. ложки

Для заправки:

соевый соус — 2 ст. л

коричневый сахар — 1 ч. л (можно заменить медом)

яблочный уксус — 1 ст. л

Способ приготовления:

В сковороду налить оливковое масло, добавить порезанный молодой чеснок и болгарский перец, обжарить их вместе до мягкости. Затем туда отправить кунжут и жарить еще одну минуту. Далее в сковородку добавить порезанные огурцы и жарить их, пока кунжут не изменит цвет, после чего влить соевый соус.

Все ингредиенты обжарить еще в течение двух минут, выключить огонь и оставить.

Пока все остывает, нужно приготовить заправку. Для этого в миске нужно смешать соевый соус, коричневый сахар и влить яблочный уксус.

Последний этап — сборка салата. На тарелку выложить свежие листья салата, предварительно помытые и высушенные, полить его заправкой и перемешать. Затем выложить на него измельченный консервированный тунец, перемешав, а сверху — овощи. Снова все перемешать и можно подавать к столу.

