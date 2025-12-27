- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Новогоднее меню: салат с жареными огурцами
Блюдо получается очень вкусным и понравится всем.
Огурец является незаменимой составной частью овощных салатов, куда добавляется как в свежем, так и в маринованном или консервированном виде. А вот эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предлагает абсолютно необычный рецепт салата с жареными огурцами.
Ингредиенты:
листья салата — 100 г
консервированный тунец без масла — 50 г
молодой чеснок — 1 шт
растительное масло — 2 ст. л
болгарский перец — ½ шт
огурец свежий — 1 штука
кунжут — 2 ст. ложки
соевый соус — 2 ст. ложки
Для заправки:
соевый соус — 2 ст. л
коричневый сахар — 1 ч. л (можно заменить медом)
яблочный уксус — 1 ст. л
Способ приготовления:
В сковороду налить оливковое масло, добавить порезанный молодой чеснок и болгарский перец, обжарить их вместе до мягкости. Затем туда отправить кунжут и жарить еще одну минуту. Далее в сковородку добавить порезанные огурцы и жарить их, пока кунжут не изменит цвет, после чего влить соевый соус.
Все ингредиенты обжарить еще в течение двух минут, выключить огонь и оставить.
Пока все остывает, нужно приготовить заправку. Для этого в миске нужно смешать соевый соус, коричневый сахар и влить яблочный уксус.
Последний этап — сборка салата. На тарелку выложить свежие листья салата, предварительно помытые и высушенные, полить его заправкой и перемешать. Затем выложить на него измельченный консервированный тунец, перемешав, а сверху — овощи. Снова все перемешать и можно подавать к столу.
