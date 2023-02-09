Нужно ли промывать макароны после приготовления, чтобы они не слиплись

Слипнутся ли макароны после варки зависит от того, как их сварить. Следует ли промывать изделия после того, как слейте воду, в каких случаях это желательно делать, читайте в материале ТСН.ua.

Нужно ли промывать макароны после варки

Как утверждают эксперты, промывать сваренные макароны холодной водой ни в коем случае нельзя. От этого они потеряют свой вкус. Промывание макарон вымывает из них крахмал, поэтому они становятся невкусными, а если добавить соус, он будет стекать.

В каких случаях можно промывать макароны

Промывать макароны рекомендуют в случаях:

Когда вы не собираетесь немедленно подавать их на стол. Перекладывая горячие спагетти или рожки сразу после приготовления в посуду для хранения, вы рискуете получить переваренный продукт, поскольку они будет продолжать готовиться под влиянием собственной температуры. Конечно, это не значит, что оставлять пасту под струей воды нужно надолго.

Если макароны предназначены для приготовления салата, их также можно сполоснуть под водой. Благодаря этому макароны сохранят свою эластичность.

Нужно ли промывать макароны

Чтобы макароны не слипались, главное их правильно сварить

Оказывается, слипаются макароны или нет, зависит от того, как их готовить.

Как правильно варить макароны

Чтобы макароны не слипались, нужно:

Покупать макароны только из твердых сортов пшеницы. Пшеницу таких сортов называют durum.

Варить макароны в правильной пропорции - на 1 литр воды брать 100 г макарон и 10 г соли.

Варить макароны в большой кастрюле. Чем больше места между отдельными макаронами в процессе варки, тем меньше шанс слипания.

Не ломать макароны на части перед тем, как бросать в кастрюлю. В кипятке любая длинная паста уйдет под воду уже через пол минуты. Ломать макароны можно в случае, если это нужно для определенного рецепта.

Чтобы макароны не слиплись, очень важно забрасывать их вариться только в кипящую воду . После добавления макаронных изделий в кастрюлю вода перестанет кипеть. Перемешайте макароны и накройте кастрюлю крышкой, вода снова начнет закипать. После закипания уберите крышку и варите до готовности, перемешивая макароны каждые две минуты.

. После добавления макаронных изделий в кастрюлю вода перестанет кипеть. Перемешайте макароны и накройте кастрюлю крышкой, вода снова начнет закипать. После закипания уберите крышку и варите до готовности, перемешивая макароны каждые две минуты. Варите макароны на пару минут меньше времени, чем написано на упаковке. Если варить столько, как написано, в большинстве случаев они переварятся.

Различные виды пасты готовятся разное время. Чем тоньше и меньше, тем быстрее и наоборот. Чтобы проверить готовность, попробуйте одну из макаронин во время варки. Готовая при надкусывании должна оставаться упругой, с жесткой сердцевиной в середине.

Нужно ли промывать макароны

Не промывать после приготовления. Вместо этого просто откиньте макароны на дуршлаг и верните обратно в кастрюлю. Добавьте пару столовых ложек оливкового, подсолнечного или сливочного масла и тщательно перемешайте.

Подавать макароны нужно сразу — горячими, на следующий день они будут уже не столь вкусными.

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