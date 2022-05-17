Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Продолжаем мониторить цены на продукты. Корреспондент "Сніданку з 1+1" Кристина Быковец узнала, сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на рынке в Житомире.
Продавщица Валентина говорит, что на рынке все есть, но цены за два месяца выросли на 10%.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Больше всего подорожала редиска, которая стоит 85 гривен за килограмм. Валентина рассказывала, что подорожание связано с тем, что раньше привозили херсонскую редиску, а теперь ее нет.
Что касается продуктов, упавших в цене - то это яйца. Продавцы говорят, что куры сейчас хорошо несутся, поэтому ценники на яйца вскоре еще опустятся.
Овощи:
- редис - 85 гривен за килограмм
- помидоры розовые - 95 гривен за килограмм
- помидоры спелые сладкие - 75 гривен за килограмм
- огурцы - 75, 95, 100 и 60 гривен
- молодая капуста - 55 гривен за килограмм
- молодой картофель - 50 гривен за килограмм
- старый картофель - 10 гривен за килограмм
- морковь - 30 гривен за килограмм
- репчатый лук - 20 гривен за килограмм
Фрукты:
- апельсины - 60 гривен за килограмм
- яблоки - 12, 15 гривен за килограмм
- клубника - 200 гривен за килограмм
Мясо:
- говядина, телятина - 150 гривен за килограмм
- сало - 45 гривен за килограмм
- сало с мясной частью - 100 гривен за килограмм
- куриное филе - 96 гривен за килограмм
- голень - 65 гривен за килограмм
Яйца - 26,30 грн за десяток
Напомним, оккупанты из Запорожской области тянут в Крым грузовики с зерном и овощами.
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