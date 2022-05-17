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Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

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Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Фото: ТСН.ua

Продолжаем мониторить цены на продукты. Корреспондент "Сніданку з 1+1" Кристина Быковец узнала, сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на рынке в Житомире.

Продавщица Валентина говорит, что на рынке все есть, но цены за два месяца выросли на 10%.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Больше всего подорожала редиска, которая стоит 85 гривен за килограмм. Валентина рассказывала, что подорожание связано с тем, что раньше привозили херсонскую редиску, а теперь ее нет.

Что касается продуктов, упавших в цене - то это яйца. Продавцы говорят, что куры сейчас хорошо несутся, поэтому ценники на яйца вскоре еще опустятся.

Овощи:

  • редис - 85 гривен за килограмм
  • помидоры розовые - 95 гривен за килограмм
  • помидоры спелые сладкие - 75 гривен за килограмм
  • огурцы - 75, 95, 100 и 60 гривен
  • молодая капуста - 55 гривен за килограмм
  • молодой картофель - 50 гривен за килограмм
  • старый картофель - 10 гривен за килограмм
  • морковь - 30 гривен за килограмм
  • репчатый лук - 20 гривен за килограмм

Фрукты:

  • апельсины - 60 гривен за килограмм
  • яблоки - 12, 15 гривен за килограмм
  • клубника - 200 гривен за килограмм

Мясо:

  • говядина, телятина - 150 гривен за килограмм
  • сало - 45 гривен за килограмм
  • сало с мясной частью - 100 гривен за килограмм
  • куриное филе - 96 гривен за килограмм
  • голень - 65 гривен за килограмм

Яйца - 26,30 грн за десяток

Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Напомним,  оккупанты из Запорожской области тянут в Крым грузовики с зерном и овощами.

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