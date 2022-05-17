Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Продолжаем мониторить цены на продукты. Корреспондент "Сніданку з 1+1" Кристина Быковец узнала, сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на рынке в Житомире.

Продавщица Валентина говорит, что на рынке все есть, но цены за два месяца выросли на 10%.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Больше всего подорожала редиска, которая стоит 85 гривен за килограмм. Валентина рассказывала, что подорожание связано с тем, что раньше привозили херсонскую редиску, а теперь ее нет.

Что касается продуктов, упавших в цене - то это яйца. Продавцы говорят, что куры сейчас хорошо несутся, поэтому ценники на яйца вскоре еще опустятся.

Овощи:

редис - 85 гривен за килограмм

помидоры розовые - 95 гривен за килограмм

помидоры спелые сладкие - 75 гривен за килограмм

огурцы - 75, 95, 100 и 60 гривен

молодая капуста - 55 гривен за килограмм

молодой картофель - 50 гривен за килограмм

старый картофель - 10 гривен за килограмм

морковь - 30 гривен за килограмм

репчатый лук - 20 гривен за килограмм

Фрукты:

апельсины - 60 гривен за килограмм

яблоки - 12, 15 гривен за килограмм

клубника - 200 гривен за килограмм

Мясо:

говядина, телятина - 150 гривен за килограмм

сало - 45 гривен за килограмм

сало с мясной частью - 100 гривен за килограмм

куриное филе - 96 гривен за килограмм

голень - 65 гривен за килограмм

Яйца - 26,30 грн за десяток

Обзор цен: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и яйца на житомирском рынке

Напомним, оккупанты из Запорожской области тянут в Крым грузовики с зерном и овощами.

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