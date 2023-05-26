Оказывается, до сих пор не все знают: нужно ли мыть гречку перед варкой

Многие считают, что перед варкой гречку промывать не следует, потому что эта процедура является "необязательной".

Но такое мнение ошибочно. Прежде всего, потому что в крупе может попадаться разный мусор и мелкие камни, которые лучше смыть до того, как гречка попадет на ваш стол. Еще одна причина – непромытая крупа полностью меняет вкус готового блюда.

Не стоит забывать и о том, что гречка содержит фитиновую кислоту, которая не усваивается нашим организмом. Поэтому если эту кашу не промыть, она будет менее полезной. Фитиновая кислота препятствует всасыванию микроэлементов, необходимых человеку для здоровья.

Избавиться от фитиновой кислоты из гречки очень просто — крупу нужно только промыть. Поэтому перед варкой эту процедуру рекомендуется проводить обязательно.

Как правильно мыть гречку ? Делать это следует под холодной проточной водой, пока жидкость в миске, куда вы насыпаете крупу, не станет полностью прозрачной.

А вот замачивать кашу перед приготовлением не нужно. Чтобы вкус готового блюда полностью раскрылся, специалисты рекомендуют только поджарить гречку на сковороде.

Если сделать все правильно, у вас получится вкусная и рассыпчатая каша с нежным ореховым вкусом.

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