Оказывается, многие неправильно гасят соду уксусом: распространенное заблуждение хозяек

Для многих рецептов кондитерских изделий используется гашеная сода. Но не всегда выпечка подниматься и получается отличного качества. В чем причина, что даже опытные хозяйки не всегда делают правильно, когда гасят соду — в материале ТСН.ua

Когда мы готовим выпечку, блины и оладьи, стараемся достичь максимальной нежности и легкости готового изделия. Достигается этого разными способами: добавлением дрожжей, пекарского порошка, соды.

Сода разрыхляет любое изделие в два этапа. Сначала, когда сталкивается с кислой средой уксуса, проходит химическая реакция выделения пузырьков газа, затем на втором этапе сода продолжает разрыхлять изделие в тот момент, когда оно нагревается во время выпекания.

Как обычно хозяйки гасят соду уксусом

Большинство хозяек привыкли гасить соду уксусом в ложке или стакане перед тем моментом, когда соду добавляют в тесто. В таком случае происходит бурная реакция выделения углекислого газа, но этот углекислый газ абсолютно ничего не разрыхляет, потому что весь процесс происходит в ложке вне теста. В таком случае первый этап разрыхления теста уже потерян, так как кислотой нейтралуется сода предназначенная в рецепте для разрыхления изделий.

Как правильно гасить соду?

Соду тушить уксусом можно следующим образом. Всыпать соду в смесь ингредиентов теста, пока мука не добавлена и полить уксусом. После чего перемешать. Произойдет реакция, в этом случае углекислый газ останется в тесте.

Еще лучший, стопроцентный способ – добавить соду к сухим ингредиентам теста, а уксус – к жидким. То есть соду добавить к сахару, муке и другим сыпучих продуктов, а уксус, например, к яйцу, кефиру, к сметане и тому подобное. Перемешать в отдельных емкостях сухие ингредиенты вместе с содой и жидкие вместе с уксусом. Потом все перемешать. В этом случае реакция происходит внутри теста и углекислый газ сохраняется и работает.

Нужно иметь в виду еще такой момент – если в составе теста присутствуют в достаточном количестве кислые продукты, например, сметана, простокваша, лимонный сок и т.п., дополнительно уксус в жидкие компоненты теста добавлять не нужно. Сода в таком тесте отлично погасится и без уксуса, а изделие получится пышным.

Читайте также: