Оладьи на кефире: уловки и секреты от эксперта, благодаря которым они всегда будут получаться пышными

Кулинарными уловками приготовления оладий на кефире поделился ресторатор Евгений Клопотенко. Благодаря этим секретам оладьи всегда будут пышными и воздушными.

Секреты приготовления пышных оладий на кефире

Кефир

Пышность оладий зависит от жирности кефира, чем он жирнее, тем воздушнее они будут. Лучше всего взять кефир 2,5%-жирности.

Сахар

Обычно сахара можно добавлять, исходя из своих вкусовых предпочтений. Но если его добавлено много, оладьи быстро пригорают снаружи и не пропекаются внутри. Поєтому сахар лучше добавлять к готовым оладьям в виде варенья, меда.

Тушить ли уксусом соду

Для соды, чтобы она сработала, выделила углекислый газ, нужна кислая среда. Поэтому соду тушат уксусом. Но если есть кефир в рецепте, который такую среду обеспечивает, достаточно добавить соду в тесто.

Консистенция теста.

Для приготовления пышных оладий тесто должно быть правильной консистенции – не очень редкое, но и не крутое. Различные сорта муки могут иметь разное количество клейковины, поэтому в процессе приготовления нужно ориентироваться именно на консистенцию. Чтобы отрегулировать плотность теста, можно добавить немного больше кефира.

Для жарки оладий использовать небольшое количество растительного масла.

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