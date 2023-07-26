Оладьи на кефире: уловки и секреты от эксперта, благодаря которым они всегда будут получаться пышными

Чтобы оладьи получались рыхлыми и пышными, нужно знать определенные секреты.
Кулинарными уловками приготовления оладий на кефире поделился ресторатор Евгений Клопотенко. Благодаря этим секретам оладьи всегда будут пышными и воздушными.
Секреты приготовления пышных оладий на кефире
Кефир
Пышность оладий зависит от жирности кефира, чем он жирнее, тем воздушнее они будут. Лучше всего взять кефир 2,5%-жирности.
Сахар
Обычно сахара можно добавлять, исходя из своих вкусовых предпочтений. Но если его добавлено много, оладьи быстро пригорают снаружи и не пропекаются внутри. Поєтому сахар лучше добавлять к готовым оладьям в виде варенья, меда.
Тушить ли уксусом соду
Для соды, чтобы она сработала, выделила углекислый газ, нужна кислая среда. Поэтому соду тушат уксусом. Но если есть кефир в рецепте, который такую среду обеспечивает, достаточно добавить соду в тесто.
Консистенция теста.
Для приготовления пышных оладий тесто должно быть правильной консистенции – не очень редкое, но и не крутое. Различные сорта муки могут иметь разное количество клейковины, поэтому в процессе приготовления нужно ориентироваться именно на консистенцию. Чтобы отрегулировать плотность теста, можно добавить немного больше кефира.
Для жарки оладий использовать небольшое количество растительного масла.
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