Ошибается каждый второй: можно ли есть хурму на ночь

Хурма – вкусный фрукт, который часто можно увидеть на столе украинцев. Но специалисты по правильному питанию предупреждают – хурму нельзя есть в течение всего дня. Читайте в материале ТСН.ua, когда лучше употреблять хурму.

Можно ли есть хурму на ночь

Существует двоякое мнение. Некоторые считают, что этот продукт содержит большое количество витаминов, положительно влияющих на организм перед сном. Однако следует обратить внимание, что этот продукт тяжел для переваривания. В хурме также содержится много сахара, который тоже сказывается на работе пищеварительной системы.

Если вы любите этот фрукт и хотите съесть его на ночь, конечно делать это можно. Но здесь нужно помнить о нескольких важных моментах. В частности, не есть непосредственно перед тем, как вы собираетесь идти спать. Также старайтесь покупать только спелую хурму. Именно она оказывает благотворное влияние на состояние организма.

Когда лучше употреблять хурму

Калорийность хурмы составляет 67 ккал на 100 г продукта. Поэтому при похудении лучше ее не есть на ночь. Самое позднее, когда можно съесть хурму, за 3-4 часа до сна. К тому же постарайтесь ограничиться только одной штукой. Благодаря тому, что в хурме содержится большое количество клетчатки и пищевых волокон. Поэтому вы долгое время не будете испытывать чувство голода.

Так как в ночное время желудок просто не справляется с обработкой грубых волокон, съедайте свою порцию хурмы до 17 часов. Также следует обратить внимание, что этот фрукт нужно есть не позднее чем за полчаса до еды, и не позднее часа после еды.

Последствия позднего употребления хурмы

Если есть хурму перед сном, происходит нарушение физиологических процессов. В частности, нарушается работа пищеварительного тракта и метаболизма. Съеденный фрукт в ночное время будет перевариваться гораздо дольше, потому что организм в этот период медленнее работает.