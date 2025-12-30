Отбивные под сырной шапочкой: идеальное горячее блюдо на Новый год

Отбивные

Подготовка горячего для новогоднего стола больше не отнимает много сил, если остановить свой выбор на проверенном рецепте сочных отбивных. Это блюдо сочетает в себе все, что мы так любим: золотистую хрустящую корочку, нежное мясо и аппетитную сливочную верхушку из расплавленного сыра и томатов. Благодаря такому сочетанию свинина получается очень мягкой, а вид блюда сразу создает ощущение праздника.

Что понадобится для приготовления

Для этого блюда лучше всего подойдут четыре куска свиной корейки толщиной около 1,5–2 сантиметров.

Также подготовьте соль, черный перец и сладкую паприку для маринования.

Для создания классической тройной панировки понадобятся пшеничная мука, два куриных яйца и панировочные сухари.

Для формирования финальной «шапочки» возьмите несколько ложек майонеза, один или два спелых помидора и 150 граммов любого плавящегося твердого сыра.

Процесс приготовления отбивных

Начать следует с подготовки мяса — куски свинины необходимо хорошо отбить, чтобы они стали более нежными, после чего равномерно натереть смесью соли, перца и паприки.

Следующий этап — создание хрустящего слоя. Каждую отбивную сначала обваливают в муке, затем погружают во взбитые яйца и в завершение тщательно панируют в сухарях.

После этого мясо нужно обжарить на хорошо разогретом масле по бокам до появления уверенной золотистой корочки. Обычно для этого достаточно всего по 2-3 минуты на каждую сторону.

Запекание под сырной шапочкой

Обжаренные заготовки перекладывают на противень, предварительно застеленный пергаментом. На каждый кусок мяса наносят небольшое количество майонеза, сверху кладут сочный кружочек помидора и щедро засыпают тертым сыром.

Противень отправляют в разогретую до 180°C духовку буквально на 7–10 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр полностью расплавился, образовав нежную золотистую корочку, а помидор стал мягким и отдал свой сок мясу.

Такие отбивные отлично гармонируют с хоть каким гарниром — от традиционного картофельного пюре до легких овощных салатов. Это простое в исполнении решение гарантирует отличный результат, который непременно понравится всем гостям.