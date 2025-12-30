- Дата публикации
Отбивные под сырной шапочкой: идеальное горячее блюдо на Новый год
Как приготовить вкусные отбивные
Подготовка горячего для новогоднего стола больше не отнимает много сил, если остановить свой выбор на проверенном рецепте сочных отбивных. Это блюдо сочетает в себе все, что мы так любим: золотистую хрустящую корочку, нежное мясо и аппетитную сливочную верхушку из расплавленного сыра и томатов. Благодаря такому сочетанию свинина получается очень мягкой, а вид блюда сразу создает ощущение праздника.
Что понадобится для приготовления
Для этого блюда лучше всего подойдут четыре куска свиной корейки толщиной около 1,5–2 сантиметров.
Также подготовьте соль, черный перец и сладкую паприку для маринования.
Для создания классической тройной панировки понадобятся пшеничная мука, два куриных яйца и панировочные сухари.
Для формирования финальной «шапочки» возьмите несколько ложек майонеза, один или два спелых помидора и 150 граммов любого плавящегося твердого сыра.
Процесс приготовления отбивных
Начать следует с подготовки мяса — куски свинины необходимо хорошо отбить, чтобы они стали более нежными, после чего равномерно натереть смесью соли, перца и паприки.
Следующий этап — создание хрустящего слоя. Каждую отбивную сначала обваливают в муке, затем погружают во взбитые яйца и в завершение тщательно панируют в сухарях.
После этого мясо нужно обжарить на хорошо разогретом масле по бокам до появления уверенной золотистой корочки. Обычно для этого достаточно всего по 2-3 минуты на каждую сторону.
Запекание под сырной шапочкой
Обжаренные заготовки перекладывают на противень, предварительно застеленный пергаментом. На каждый кусок мяса наносят небольшое количество майонеза, сверху кладут сочный кружочек помидора и щедро засыпают тертым сыром.
Противень отправляют в разогретую до 180°C духовку буквально на 7–10 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр полностью расплавился, образовав нежную золотистую корочку, а помидор стал мягким и отдал свой сок мясу.
Такие отбивные отлично гармонируют с хоть каким гарниром — от традиционного картофельного пюре до легких овощных салатов. Это простое в исполнении решение гарантирует отличный результат, который непременно понравится всем гостям.