Открыли кетчуп – где его теперь правильно хранить: в холодильнике или в шкафу

Не знаете где правильно хранить кетчуп: в холодильнике или в шкафу? Что об этом говорят эксперты?

О том, где наиболее эффективно хранить кетчуп, рассказали в издании Simple recipes.

Когда мы говорим об охлаждении, некоторые продукты, например, нежная листовая зелень, мясо, молоко и т.д., несомненно хранятся только в холодильнике. Но как быть с бутылками с такими соусами как кетчуп?

В закусочных и ресторанах открытые бутылки с кетчупом часто оставляют просто при комнатной температуре, в то время как дома мы чаще всего прячем в холодильник. Возникает логичный вопрос: нужно ли охлаждать этот соус?

"За" хранение в шкафу

Кетчуп отличается высокой кислотностью благодаря двум компонентам: помидорам и уксусу. Также в нем содержится большое количество соли, сахара, являющихся природными консервантами. При изготовлении кетчуп варят, а потому, согласно Министерству сельского хозяйства США, эта приправа стабильна для хранения.

То есть, хранить даже открытую бутылку кетчупа можно даже в кухонном шкафу при комнатной температуре, но есть один важный нюанс. И о нем мы поговорим дальше.

"За" хранение в холодильнике

Ответьте на простой вопрос: как часто вы употребляете кетчуп? Можете ли вы закончить бутылку за несколько дней или неделю или этот соус может храниться у вас месяце?

Кетчуп лучше хранить в холодильнике при очень сильной жаре и если вы не употребляете этот соус регулярно. Связано это с тем, что его вкус и текстура, как и в соленых огурцах, слабеют после того, как вы откроете бутылку и внутрь попадет воздух.

Этот процесс можно замедлить только положив кетчуп в холодильник. Благодаря холодному воздуху ваш соус будет оставаться пикантным, с легким сладковатым привкусом и идеально томатным. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, открытую бутылку кетчупа можно хранить в холодильнике около шести месяцев.

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