Паска краффин: рецепт нежной и ароматной выпечки к празднику

Краффин – аппетитный десерт, сочетающий в себе слоеное тесто и кекс. Часто такую выпечку готовят к Пасхе. Сколько выпекать краффин и как его готовить – расскажет ТСН.ua.

Традиционно начинкой для краффина бывают орехи, сухофрукты, цукаты, но можно также добавить мак, вишни, творог или джем, чтобы получилось еще вкуснее.

Ингредиенты для пасхального краффина (на форму для выпечки высотой и диаметром 9 см):

1 ч. л. цедры апельсина;

2 ст. л. (30 мл) апельсинового сока;

80 мл теплого молока (35-38°);

6 г (2 ч. л.) сухих дрожжей (или 18 г живых дрожжей);

100г (чуть меньше полустакана) сахара;

1 яйцо и 2 желтка;

350 г (2 1/3 ст) муки (просеять);

½ ч. л. соли;

40 г растопленного сливочного масла (теплого);

100 г мягкого сливочного масла (для смазывания теста);

100 г сухофруктов (сушеная клюква, изюм);

горсть грецких орехов, миндальных лепестков, ванилин по желанию.

Как приготовить краффин к столу:

Сначала нужно натереть цедру половины апельсина (но только ее оранжевую часть, потому что белая может горчить), выдавить сок. Залить крутым кипятком сухофрукты на 5 минут, затем промыть и просушить. Добавить одну чайную ложку сахара в теплое молоко, всыпать сухие дрожжи. Тщательно размешать и оставить на 10-15 минут в теплом месте. Сверху должна образоваться пышная "шапочка". Желтки и одно яйцо взбить с остатками сахара до пышной светлой массы на средней скорости (требуется всего несколько минут). Просеять муку, добавить соль, перемешать. Сделать ямку и влить туда яичную массу. Добавить теплое растопленное сливочное масло, цедру, апельсиновый сок и дрожжи с молоком. Замесить тесто (приблизительно 10 минут, пока оно не станет эластичным и не будет липнуть). Переложить в миску, которую предварительно нужно смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на час-полтора в теплом месте, чтобы оно поднялось. Разделить на три части, скачать шарики, накрыть каждую пленкой и оставить еще на 10 минут. Раскатать первый шарик из теста в прямоугольник толщиной примерно 2 мм. Обильно смазать мягким сливочным маслом, посыпать сухофруктами, орехами. Завернуть в рулет, начиная с узкой стороны. Так поступить с другими шариками. Каждый рулетик разрезать острым ножом посредине, но не до конца. Должна получиться длинная колбаска. Закручивать так, чтобы разрез все время смотрел наружу, а кончик загнуть внутрь. Выложить в форму, накрыть и дать подойти в теплом месте (1 час). Отлично разогреть духовку до 200 ° и поставить форму с тестом. Через 10 минут убавить температуру до 180 °. Выпекать до готовности. В целом небольшой краффин выпекается 20-25 минут, а большой — 30-35 минут.

Проверять духовность можно с помощью деревянной палочки. Если краффины внутри не готовы, но сверху уже зарумянились, их можно накрыть фольгой. Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой.

Как завернуть краффин правильно

Как завернуть краффин? / Фото: YouTube

Как завернуть краффин? / Фото: YouTube

Как завернуть краффин? / Фото: YouTube

Как завернуть краффин? / Фото: YouTube

Как видите, все просто. По этому рецепту у вас получится три вкусных небольших краффина.

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