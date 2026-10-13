Перед запеканием смажьте мясо этими двумя ингредиентами: оно будет сочным внутри и хрустящим снаружи

Сочная внутри и с хрустящей корочкой: какой простой маринад сделает запеченное мясо идеальным / © www.freepik.com/free-photo

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Запечь большой кусок мяса в духовке так, чтобы он не пересох, остался нежным и получил аппетитную хрустящую корочку — настоящее кулинарное искусство. Нередко вместо сочного блюда получается сухая и жесткая мясная волокнистая масса.

Опытные шеф-повара раскрыли простые, но важные правила, гарантирующие идеальный результат каждый раз. Об этом пишет Zagreb.info.

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Йогурт и горчица, как ни странно, хорошо сочетаются

Легкая кислотность йогурта помогает разрыхлить и смягчить поверхность мяса, а также помогает сохранить его сочность после приготовления. Горчица, в свою очередь, придает вкусу маринаду, придавая мясу приятный пряный аромат.

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Приготовление маринада

На один килограмм мяса нужно 200 граммов более густого йогурта, две столовые ложки горчицы и соль по вкусу.

Смешайте йогурт, горчицу и соль. Как только маринад станет однородным, тщательно натрите им мясо со всех сторон.

Поместите маринованное мясо в герметичный контейнер, затем поставьте его в холодильник.

Для курицы может быть достаточно нескольких часов, в то время как для больших кусков свинины может потребоваться немного больше времени маринования. Однако не рекомендуется оставлять мясо в маринаде на несколько дней, поскольку слишком долгое маринование может изменить текстуру его поверхности.

На что следует обратить внимание перед запеканием

Перед приготовлением удалите лишний маринад с поверхности мяса. Лишнюю смесь нужно убрать, оставив только тонкое покрытие. Если йогурта будет слишком много, он будет испаряться при нагревании, из-за чего мясо будет не подрумяниваться, а скорее тушиться во влаге.

Тонкий слой маринада может помочь поверхности мяса хорошо подрумяниться.

Если маринад слишком густой, внутренняя часть мяса может продолжать готовиться и постепенно терять влагу. Это приводит к противоположному результату: мясо становится сухим.

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Почему не стоит сразу нарезать готовое мясо

Еще одна распространенная ошибка — нарезать запеченное мясо сразу после того, как его достали из духовки.

Кулинары советуют дать готовому блюду несколько минут отдохнуть перед подачей. За это время соки внутри мяса распределяются более равномерно, поэтому при нарезании оно теряет меньше влаги. Благодаря этому мясо остается нежным, мягким и сочным.

Раньше мы писали, как приготовить жареный картофель так, чтобы он получился с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежный внутри.

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