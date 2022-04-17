Пересечение границы на автомобиле: все, что для этого нужно

Пересечение границы на автомобиле: все, что для этого нужно

В условиях войны многие украинцы пересекают границы на собственном автомобиле. Какая процедура пересечения, документы, необходимые для этого в материале ТСН.ua

Список документов предусмотренных международным и национальным законодательством для пересечения границы

Национальное удостоверение водителя, отвечающее международным требованиям.

Согласно Конвенции о дорожном движении образец водительского удостоверения установленный в Директиве 91/439/ЕЭС, должен быть заменен на единый образец в виде пластиковой карты. В удостоверении водителя согласно Конвенции кроме реквизитов должно быть указано дата окончания срока действия удостоверения.

Свидетельство о регистрации транспортного средства

В свидетельстве должно быть указано:

Ф.И.О. и место жительства владельца техпаспорта;

порядковый (регистрационный) номер;

год выпуска автомобиля;

название марки и модели автомобиля, завода-изготовителя транспортного средства;

порядковый номер шасси (заводской или серийный номер завода-изготовителя);

разрешенный максимальный вес (для грузовых ТС);

дата истечения срока действия свидетельства, если она ограничена.

Вся личная информация дублируется латиницей.

Государственный опознавательный знак Украины

На государственном номерном знаке транспортных средств должен отображаться опознавательный знак Украины, Согласно требованиям Конвенции о государственном движении опознавательный знак должен состоять из одной-трех заглавных букв латинского алфавита. Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины.

Договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности

Одним из условий безвизового пересечения границы с ЕС украинцев является наличие сертификата «Зеленая карта» - договора международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. 28 февраля 2022 года Национальный банк Украины, Министерство иностранных дел Украины и Министерства государственных органов Польши, Словакии, Молдовы и Венгрии договорились, что граждане Украины могут пересечь за границу на собственном автомобиле без полисов страхования Зеленая карта. Но наличие полиса гражданского страхования автомобиля является обязательным в других Европейских странах. Заменой Зеленой карты может стать другая европейская автогражданка.

Подробнее о предоставлении услуг страхования украинских авто за границей

В Польше страховые компании ERGO, PZU и Warta бесплатно предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности украинским автовладельцам сроком на 30 дней.

страховые компании ERGO, PZU и Warta бесплатно предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности украинским автовладельцам сроком на 30 дней. В Германии страховые компании покрывают страховые случаи украинских автомобилистов до 31 мая 2022 года.

страховые компании покрывают страховые случаи украинских автомобилистов до 31 мая 2022 года. В Чехии в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы покрывается ущерб, причиненный незастрахованным украинским авто. Для украинцев создана горячая линия +420 251 032 834, также бесплатная на 2 месяца.

в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы покрывается ущерб, причиненный незастрахованным украинским авто. Для украинцев создана горячая линия +420 251 032 834, также бесплатная на 2 месяца. Венгрия при пересечении границы предоставляет возможность оформить пограничное страхование на 30 дней за 3 евро при обычной стоимости в 240 евро, которое на территории стран ЕС и Швейцарии.

при пересечении границы предоставляет возможность оформить пограничное страхование на 30 дней за 3 евро при обычной стоимости в 240 евро, которое на территории стран ЕС и Швейцарии. В Молдове нужно в течение 24 после пересечения границы приобрести полис страхование этой страны.

нужно в течение 24 после пересечения границы приобрести полис страхование этой страны. Дания бесплатно страховает сроком на 30 дней, Эстония бесплатно страхует на 3 месяца (решение временное).

В каждой машине тоже должна быть аптечка. Приказ Минздрава №187 от 7 июля 1998 г.

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