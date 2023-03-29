Перестаньте есть уже сейчас: можно ли использовать для еды проросший картофель

Рассказываем, какой картофель не нужно есть, как долго он может храниться без вреда для здоровья

Что происходит с долго сохраняющимся картофелем

Срок хранения картофеля зависит от сорта и условий хранения.

При положенных для хранения условиях - при низкой влажности, темепратуре не выше 3-4°С, без света, при хорошей вентиляции, картофель может храниться для потребления и до 10 месяцев.

Со временем, когда теплеет и попадает все больше света, разрушается крахмал, появляются клубни – картофель собирается расти. В таких условиях значительно увеличивается концентрация алкалоида соланина, который блуждает в растении на протяжении всей его жизни и в небольших дозах безопасен. При освещении в течение 36 часов количество соланина в картофеле становится токсичным, о чем свидетельствует зеленый цвет картофеля. Но даже если клубень не позеленел, а просто уже долго лежит, соланина в нем достаточно, чтобы навредить человеку.

Соланин может вызвать сильнейшее отравление человеческого организма. И практически никакая обработка его не разрушает. Поэтому ни в коем случае нельзя есть позеленевший картофель.

Может ли картофель, который пророс навредить здоровью

Прорастающий картофель теряет питательные вещества, поэтому клубни такого картофеля увядают и сморщиваются.

Если ростки уже значительны, они, по мнению эксперта, содержат значительное количество гликоалкалоидов, "соединений, которые, если вы съедите их в большом количестве, могут повлечь некоторые токсические эффекты".

Поэтому проросший старый картофель лучше не использовать и пищу, только для выращивания нового урожая. Если картофель только начинает пробуждаться и расти, и все таки решили его приготовить, нужно тщательно его обработать перед приготовлением — удалить ростки, если есть, вырезать глазки.

Какой старый картофель точно нельзя есть

Нельзя готовить и есть мягкий картофель, увядший, морщинистый картофель. Если картофель зеленый снаружи или внутри, немедленно его выбросьте.

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