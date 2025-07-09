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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Первые блюда
Количество просмотров
707
Время на прочтение
1 мин

Чем улучшить вкус борща: добавьте это на финальном этапе приготовления — блюдо получится чрезвычайным

Каждый украинский может поделиться своим уникальным рецептом любимого борща. Однако есть определенные секреты, которые всегда помогают сделать это блюдо чрезвычайно вкусным и ароматным.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Что добавить к борщу на финальном этапе приготовления

Что добавить к борщу на финальном этапе приготовления / © unsplash.com

Об интересном лайфгаке рассказал украинский ресторатор, судья шоу “МастерШеф” Владимир Ярославский в своем Instagram.

Ингредиенты

морковь
60г
лук
100г
стебли сельдерея
40г
сладкий перец
30г
масло
50 мл
свекла
240г
томаты пелати (в собственном соку)
380г
яблочный или винный уксус
бульон
1500 мл
белокочанная капуста
200г
картофель
200г
фасоль отварная
200г
лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили
по вкусу
соль
по вкусу
сахар
25г
сало
50г
чеснок
20г
зелень петрушки и лука
по вкусу
сметана
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала варим насыщенный ароматный бульон. Когда он готов, ставим кастрюлю на огонь, добавляем соль, сахар, лавровые листья, орегано, душистый и черный молотые перцы, а также чили и копченую паприку — по желанию. Доводим до кипения.

  2. После закипания вводим обжаренную морковь с луком и ждем, пока борщ снова закипит.

  3. Добавляем нарезанный кубиками (примерно 1×1 см) картофель и снова доводим до кипения.

  4. Далее кладем свеклу вместе с томатами, добавляем предварительно отварную фасоль, тщательно перемешиваем и сразу закладываем нашинкованную капусту.

  5. Отдельно готовим “затирку” — растираем сало с чесноком в пастообразное состояние. Как только борщ снимаем с огня, добавляем эту ароматную смесь, перемешиваем и окончательно доказываем вкус, при необходимости добавив еще немного соли или сахара.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
707
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