Что добавить к борщу на финальном этапе приготовления / © unsplash.com

Об интересном лайфгаке рассказал украинский ресторатор, судья шоу “МастерШеф” Владимир Ярославский в своем Instagram.

лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили по вкусу

Процесс приготовления:

Сначала варим насыщенный ароматный бульон. Когда он готов, ставим кастрюлю на огонь, добавляем соль, сахар, лавровые листья, орегано, душистый и черный молотые перцы, а также чили и копченую паприку — по желанию. Доводим до кипения.

После закипания вводим обжаренную морковь с луком и ждем, пока борщ снова закипит.

Добавляем нарезанный кубиками (примерно 1×1 см) картофель и снова доводим до кипения.

Далее кладем свеклу вместе с томатами, добавляем предварительно отварную фасоль, тщательно перемешиваем и сразу закладываем нашинкованную капусту.