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- Первые блюда
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Чем улучшить вкус борща: добавьте это на финальном этапе приготовления — блюдо получится чрезвычайным
Каждый украинский может поделиться своим уникальным рецептом любимого борща. Однако есть определенные секреты, которые всегда помогают сделать это блюдо чрезвычайно вкусным и ароматным.
Об интересном лайфгаке рассказал украинский ресторатор, судья шоу “МастерШеф” Владимир Ярославский в своем Instagram.
Ингредиенты
- морковь
- 60г
- лук
- 100г
- стебли сельдерея
- 40г
- сладкий перец
- 30г
- масло
- 50 мл
- свекла
- 240г
- томаты пелати (в собственном соку)
- 380г
- яблочный или винный уксус
- 5г
- бульон
- 1500 мл
- белокочанная капуста
- 200г
- картофель
- 200г
- фасоль отварная
- 200г
- лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили
- по вкусу
- соль
- по вкусу
- сахар
- 25г
- сало
- 50г
- чеснок
- 20г
- зелень петрушки и лука
- по вкусу
- сметана
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала варим насыщенный ароматный бульон. Когда он готов, ставим кастрюлю на огонь, добавляем соль, сахар, лавровые листья, орегано, душистый и черный молотые перцы, а также чили и копченую паприку — по желанию. Доводим до кипения.
После закипания вводим обжаренную морковь с луком и ждем, пока борщ снова закипит.
Добавляем нарезанный кубиками (примерно 1×1 см) картофель и снова доводим до кипения.
Далее кладем свеклу вместе с томатами, добавляем предварительно отварную фасоль, тщательно перемешиваем и сразу закладываем нашинкованную капусту.
Отдельно готовим “затирку” — растираем сало с чесноком в пастообразное состояние. Как только борщ снимаем с огня, добавляем эту ароматную смесь, перемешиваем и окончательно доказываем вкус, при необходимости добавив еще немного соли или сахара.
Приятного аппетита!