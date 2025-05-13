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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Первые блюда
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: вкусные альтернативы, которые сделают вкус блюда еще ярче

Зеленый борщ — это питательное и ароматное летнее блюдо, которое отличается ярким вкусом и пользой для организма. Для приготовления можно использовать разную зелень: щавель, крапиву или шпинат. Лучше всего вкусовая палитра раскрывается, если сварить борщ на курином бульоне.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 1 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: интересный рецепт

Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: интересный рецепт / © Фото из открытых источников

Одна из кулинарных блоггеров обнародовала в Instagram оригинальный рецепт душистого зеленого борща, в котором сочетается нежная крапива и освежающий лимонный сок.

Ингредиенты

куриный бульон
4 л
картофель
5 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3-4 зубчика
щавель
150г
шпинат
250г
сельдерей
по вкусу
крапива
по вкусу
спаржа
по вкусу
лимон
¼ шт.
соль, перец
по вкусу
укроп, петрушка
для подачи
сметана
для подачи
яйца отварные
для подачи
брынза, фета
для подачи

Процесс приготовления:

  1. Сначала приготовим бульон. Для этого борща лучше использовать куриный бульон, поскольку он придает блюду нежности и аромата. К кипящему бульону добавьте нарезанный кубиками картофель и доведите до кипения.

  2. Обжарьте на сковороде нарезанный лук и чеснок. Затем добавьте их в картофель и варите еще 10 минут.

  3. За это время подготовим зелень: шпинат, щавель и крапиву. Шпинат нужно тщательно промыть, потому что он может содержать песок, после чего нарезать всю зелень. Бланшируйте ее в течение 1 минуты в кипятке с добавлением лимонного сока. 3. Слейте воду и добавьте зелень в кастрюлю вместе со спаржей, крапивой и сельдереем. Варите еще 15 минут.

  4. Когда борщ готов, посолите его, поперчите и по желанию добавьте немного лимонного сока.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
417
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