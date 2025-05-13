Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: вкусные альтернативы, которые сделают вкус блюда еще ярче

Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: интересный рецепт / © Фото из открытых источников

Одна из кулинарных блоггеров обнародовала в Instagram оригинальный рецепт душистого зеленого борща, в котором сочетается нежная крапива и освежающий лимонный сок.

Процесс приготовления:

Сначала приготовим бульон. Для этого борща лучше использовать куриный бульон, поскольку он придает блюду нежности и аромата. К кипящему бульону добавьте нарезанный кубиками картофель и доведите до кипения.

Обжарьте на сковороде нарезанный лук и чеснок. Затем добавьте их в картофель и варите еще 10 минут.

За это время подготовим зелень: шпинат, щавель и крапиву. Шпинат нужно тщательно промыть, потому что он может содержать песок, после чего нарезать всю зелень. Бланшируйте ее в течение 1 минуты в кипятке с добавлением лимонного сока. 3. Слейте воду и добавьте зелень в кастрюлю вместе со спаржей, крапивой и сельдереем. Варите еще 15 минут.