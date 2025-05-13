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Что можно положить в зеленый борщ вместо щавеля: вкусные альтернативы, которые сделают вкус блюда еще ярче
Зеленый борщ — это питательное и ароматное летнее блюдо, которое отличается ярким вкусом и пользой для организма. Для приготовления можно использовать разную зелень: щавель, крапиву или шпинат. Лучше всего вкусовая палитра раскрывается, если сварить борщ на курином бульоне.
Одна из кулинарных блоггеров обнародовала в Instagram оригинальный рецепт душистого зеленого борща, в котором сочетается нежная крапива и освежающий лимонный сок.
Ингредиенты
- куриный бульон
- 4 л
- картофель
- 5 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3-4 зубчика
- щавель
- 150г
- шпинат
- 250г
- сельдерей
- по вкусу
- крапива
- по вкусу
- спаржа
- по вкусу
- лимон
- ¼ шт.
- соль, перец
- по вкусу
- укроп, петрушка
- для подачи
- сметана
- для подачи
- яйца отварные
- для подачи
- брынза, фета
- для подачи
Процесс приготовления:
Сначала приготовим бульон. Для этого борща лучше использовать куриный бульон, поскольку он придает блюду нежности и аромата. К кипящему бульону добавьте нарезанный кубиками картофель и доведите до кипения.
Обжарьте на сковороде нарезанный лук и чеснок. Затем добавьте их в картофель и варите еще 10 минут.
За это время подготовим зелень: шпинат, щавель и крапиву. Шпинат нужно тщательно промыть, потому что он может содержать песок, после чего нарезать всю зелень. Бланшируйте ее в течение 1 минуты в кипятке с добавлением лимонного сока. 3. Слейте воду и добавьте зелень в кастрюлю вместе со спаржей, крапивой и сельдереем. Варите еще 15 минут.
Когда борщ готов, посолите его, поперчите и по желанию добавьте немного лимонного сока.
Приятного аппетита!