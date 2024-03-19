Эти супы не дадут стать стройными: какие выбрать взамен

Первое блюдо по крайней мере один раз в день – хорошая привычка. Однако есть рецепты с таким составом ингредиентов, который не принесет пользы вашей фигуре.

Если приготовить суп из правильных ингредиентов, он может стать фантастическим блюдом для похудения. Это прекрасная возможность насытить организм вкусными, богатыми клетчаткой овощами, белками и противовоспалительными специями. Важно выбирать самые полезные супы, особенно если вы пытаетесь похудеть. К сожалению, есть несколько популярных видов первых блюд, которые могут замедлить процесс похудения, а не помочь ему.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала She Finds, в котором детологи Меган Новошельские и Мэри Сабат напомнили, каких супов следует избегать, если вы боретесь с лишними килограммами.

Каких супов следует избегать

Супы с добавлением сливок

Такие супы содержат жирные ингредиенты. Сливок для таких блюд нужно много. Они готовятся с жирными сливками и маслом. Оба этих ингредиента содержат много калорий и жиров.

Для стройности лучше не добавлять в блюдо много сливок, а вместо масла берите масло, если нужно обжарить овощи.

Сырные и наваристые супы

Кроме сливочных супов, творожные супы являются еще одним важным виновником набора веса. Кроме того, творожные супы обычно «загружены» другими несовместимыми ингредиентами. Например, творожный немецкий суп с фаршем сытный, но ради фигуры есть его желательно изредка.

Сыр сам по себе следует есть в умеренных количествах, он может содержать ненужные калории. Дополнительный сыр, бекон или сметана, частые в таких супах, дают много лишних калорий”, — говорит Новошельские.

Если вы любите такие первые блюда, постарайтесь ограничить их количество в рационе.

Консервированные супы

Консервированные супы часто служат очень удобным вариантом еды, когда вы в затруднительном положении. Все, что вам нужно сделать – это разогреть их. Однако важно помнить, что по удобству вы, как правило, теряете питательные вещества. Консервированные супы подвергаются высокой степени обработки, а значит, они не только лишены питательной ценности, но и переполнены добавками.

Производители часто добавляют в них большое количество соли, чтобы продлить срок хранения и улучшить вкус. Регулярное потребление таких супов может привести к повышенному потреблению натрия, что может привести к задержке воды и повышению кровяного давления. Такое избыточное поглощение натрия с течением времени может стать фактором, способствующим увеличению веса, поскольку организм задерживает больше жидкости.

Какие супы нужно есть для нормального веса

Готовьте супы на основе бульона, например курином с овощами. Эти виды супов обладают низкой калорийностью, а это значит, что можно напитаться большой порцией, потребляя меньше калорий. Также любая вкусная пища должна содержать полезный белок, также растительный. Это мясо курицы, а также фасоль, чечевица, перловка.

Однако для стройности воздержание всегда имеет решающее значение. Калорийные ингредиенты нужно свести к минимуму, вместо этого отдавайте предпочтение питательным, богатым клетчаткой продуктам.

Раньше мы писали, нужно ли есть суп каждый день и что будет, если этого не делать.

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