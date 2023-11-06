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Это очень легко: томатный крем-суп, тающий во рту

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
2 мин
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Это очень легко: томатный крем-суп, тающий во рту

Томатный крем-суп / Фото: www.credits

Осень славится урожаями и прохладой. Поэтому нет ничего лучше, чем съесть теплый согревающий суп из свежих овощей. Блогер Ахмад Нури поделился рецептом нежного томатного крем-супа.

Ингредиенты

помидоры
1 кг
лук
2 шт
сладкий перец
2 шт
головка чеснока
1 шт
итальянская приправа
свежие травы (чебрец, розмарин или орегано)
свежий базилик
1 пучок
соль и молотый черный перец
овощной бульон
240 мл
сливки
120 мл
  1. Разогрейте духовку до 200°C (392°F).
  2. Помидоры помойте и разрежьте пополам. Очистите и разрежьте пополам луковицы. Сладкий перец помойте.
  3. У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики.
  4. На противень выложите помидоры, лук, сладкий перец и головку чеснока. Щедро сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежей зеленью, итальянской приправой, солью и перцем.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 25-30 минут, или пока овощи не станут мягкими.
  6. Когда овощи запекутся, дайте им остыть несколько минут. Зубчики чеснока очистите от кожуры и переложите в блендер вместе с остальными запеченными овощами. Добавьте в блендер жменю свежего базилика и овощной бульон.
  7. Перемешайте до однородности. Если смесь слишком густая, можно добавить немного больше овощного бульона, чтобы получить желаемую консистенцию.
  8. Перелейте получившуюся смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
  9. Когда суп нагреется, добавьте сливки. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  10. Проварите суп на медленном огне несколько минут, чтобы вкусы соединились.
  11. Разлейте суп по тарелкам. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла и сливок и украсьте свежим базиликом.

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Дата публикации
Просмотры
99
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