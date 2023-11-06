Это очень легко: томатный крем-суп, тающий во рту

Осень славится урожаями и прохладой. Поэтому нет ничего лучше, чем съесть теплый согревающий суп из свежих овощей. Блогер Ахмад Нури поделился рецептом нежного томатного крем-супа.
Ингредиенты
- помидоры
- 1 кг
- лук
- 2 шт
- сладкий перец
- 2 шт
- головка чеснока
- 1 шт
- итальянская приправа
- свежие травы (чебрец, розмарин или орегано)
- свежий базилик
- 1 пучок
- соль и молотый черный перец
- овощной бульон
- 240 мл
- сливки
- 120 мл
- Разогрейте духовку до 200°C (392°F).
- Помидоры помойте и разрежьте пополам. Очистите и разрежьте пополам луковицы. Сладкий перец помойте.
- У головки чеснока срежьте верхушку, обнажив зубчики.
- На противень выложите помидоры, лук, сладкий перец и головку чеснока. Щедро сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежей зеленью, итальянской приправой, солью и перцем.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 25-30 минут, или пока овощи не станут мягкими.
- Когда овощи запекутся, дайте им остыть несколько минут. Зубчики чеснока очистите от кожуры и переложите в блендер вместе с остальными запеченными овощами. Добавьте в блендер жменю свежего базилика и овощной бульон.
- Перемешайте до однородности. Если смесь слишком густая, можно добавить немного больше овощного бульона, чтобы получить желаемую консистенцию.
- Перелейте получившуюся смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
- Когда суп нагреется, добавьте сливки. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Проварите суп на медленном огне несколько минут, чтобы вкусы соединились.
- Разлейте суп по тарелкам. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла и сливок и украсьте свежим базиликом.
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