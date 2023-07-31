Холодный испанский суп гаспачо с вареной свеклой: интересный вариант летнего блюда

В рецепт гаспачо по-испански обязательно добавляют томаты. Но этот холодный летний суп можно приготовить и по-новому. Попробуйте гаспачо с вареной свеклой и вы будете удивлены.
Испанский холодный суп гаспачо лучше всего подходит для жарких летних дней. Попробуйте приготовить этот рецепт гаспачо с вареной свеклой и вы получите настоящее удовольствие!
Ингредиенты:
- помидоры 500 г
- вареная свекла 250 г
- болгарский перец 1 шт
- небольшая луковица 1 шт
- огурец 1 шт
- чеснок 1 зубчик
- яблочный уксус 60 мл
- холодная вода 150 мл
- оливковое масло 50 мл
- фета 80 г
- соль по вкусу
- микс семян по вкусу
- Очистите огурцы и помидоры от кожуры. Нарежьте небольшими кубиками и отправьте в чашу блендера. Добавьте уже отварную свеклу, перец, чеснок и лук (также порезанные кубиками).
- Добавьте яблочный уксус, небольшое количество воды, соль и взбейте.
- Равномерно вводите оливковое масло, взбивая суп, пока не получите однородную кремообразную массу.
- Подавайте холодный суп гаспачо, украсив кубиками творога фета и миксом семян.