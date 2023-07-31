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Холодный испанский суп гаспачо с вареной свеклой: интересный вариант летнего блюда

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
19 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
498
Время на прочтение
1 мин
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Холодный испанский суп гаспачо с вареной свеклой: интересный вариант летнего блюда

Что входит в рецепт супа гаспачо? Гаспачо с вареной свеклой / Фото: Pexels

В рецепт гаспачо по-испански обязательно добавляют томаты. Но этот холодный летний суп можно приготовить и по-новому. Попробуйте гаспачо с вареной свеклой и вы будете удивлены.

Испанский холодный суп гаспачо лучше всего подходит для жарких летних дней. Попробуйте приготовить этот рецепт гаспачо с вареной свеклой и вы получите настоящее удовольствие!

Ингредиенты:

  • помидоры 500 г
  • вареная свекла 250 г
  • болгарский перец 1 шт
  • небольшая луковица 1 шт
  • огурец 1 шт
  • чеснок 1 зубчик
  • яблочный уксус 60 мл
  • холодная вода 150 мл
  • оливковое масло 50 мл
  • фета 80 г
  • соль по вкусу
  • микс семян по вкусу
  1. Очистите огурцы и помидоры от кожуры. Нарежьте небольшими кубиками и отправьте в чашу блендера. Добавьте уже отварную свеклу, перец, чеснок и лук (также порезанные кубиками).
  2. Добавьте яблочный уксус, небольшое количество воды, соль и взбейте.
  3. Равномерно вводите оливковое масло, взбивая суп, пока не получите однородную кремообразную массу.
  4. Подавайте холодный суп гаспачо, украсив кубиками творога фета и миксом семян.

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Дата публикации
Просмотры
498
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