Холодный суп из свеклы, который спасает в жару

Холодник

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В жаркие летние дни традиционные горячие первые блюда часто уступают место прохладным аналогам. Одним из лучших вариантов сытного, полезного и освежающего обеда является холодник на основе свеклы и кисломолочной заправки.

Этот суп отличается ярким цветом, насыщенным вкусом с приятной кислинкой и легкостью приготовления, ведь основные компоненты не требуют длительной варки во время непосредственной сборки блюда.

Ингредиенты для холодника

Для приготовления супа ориентировочным объемом около 1,5 литра (что составляет примерно 4–5 порций) понадобятся следующие продукты:

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Большая отварная или запеченная свекла — 2 штуки

Свежие огурцы — 4 штуки (около 250 граммов)

Куриные яйца (отваренные вкрутую) — 3 штуки

Свежий зеленый лук — 1 большой пучок

Укроп (свежий или заранее измельченный и замороженный) — 1 пучок

Лимонный сок — 2 столовые ложки

Сладкая нежная горчица (например, американская) — 1 столовая ложка

Холодный кефир или жидкий йогурт — от 700 миллилитров

Холодная газированная минеральная вода — 200–300 миллилитров

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Пищевой лед, сметана, отварные перепелиные или куриные яйца.

Как приготовить вкусный холодник

Очищенную отварную или запеченную свеклу необходимо измельчить с помощью средней или мелкой терки. Натертую массу сразу выкладывают в глубокую кастрюлю, в которой будет смешиваться суп. К свекле добавляют 2 столовые ложки лимонного сока и тщательно перемешивают — это позволит сохранить насыщенный яркий цвет и придаст необходимую стартовую кислинку.

Свежие огурцы по желанию очищают от плотной шкурки, после чего натирают на большой кухонной терке или мелко нарезают ножом. Таким же способом измельчают 3 отварных куриных яйца. Огурцы и яйца пересыпают в кастрюлю к свекле.

Большой пучок зеленого лука мелко нарезают. Чтобы суп получился максимально ароматным, используют особый прием: измельченный лук в отдельной посуде щедро посыпают солью и хорошо разминают ложкой или толкушкой до выделения сока. Обработанный так лук не будет просто плавать на поверхности, а полностью отдаст свой вкус и равномерно соединится с другими ингредиентами. После появления сока лук и подготовленный укроп добавляют в общую кастрюлю.

В кастрюлю к овощам и яйцам вливают 700 миллилитров обязательно холодного кефира и 200–300 миллилитров газированной минеральной воды. Количество жидкости можно изменять в зависимости от желаемой плотности блюда. На этом этапе суп солят по вкусу (учитывая уже добавленную в лук соль), всыпают щепотку черного молотого перца и добавляют 1 столовую ложку сладкой горчицы, после чего все тщательно перемешивают.

Поскольку это базовый рецепт, пропорции соли, горчицы или лимонного сока можно регулировать индивидуально, делая вкус более острым или нежным.

Для получения идеального вкуса готовый холодник рекомендуется выдержать в холодильнике в течение 1 часа. При необходимости быстрого охлаждения непосредственно в тарелку перед подачей можно бросить несколько кубиков пищевого льда. Традиционно подают блюдо со сметаной, украшая каждую порцию разрезанными пополам отваренными перепелиными или куриными яйцами.

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