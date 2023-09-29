Имбирно-куриный рамэн: рецепт вкусного согревающего супа

Поскольку теплые дни скоро останутся в прошлом, самое время запастись рецептом вкусного и сытного согревающего супа. В этом смысле имбирно-куриный раме - идеальное блюдо.
Ингредиенты
- мед
- 1 ч. л.
- яйца всмятку
- 4 шт.
- куриный бульон
- 4 стакана
- свежий имбирь
- два кусочка величиной с грецкий орех
- соевый соус
- 1 ст. л. и четверть стакана
- лапша рамен
- 500 г
- куриные бедрышки без кожи и костей
- 500 г
- измельченный пучок зеленого лука
- 1 шт.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- острый перец
- один стручок
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- китайская капуста бок-чой(можно заменить другой на ваш вкус)
- 100 г
- Нарежьте зеленый лук мелко. Отдельно нарежьте белые головки зеленого лука.
- Смешайте куриные бедрышки без кожи и костей с кусочком имбиря, очищенным и мелко натертым, 1 столовой ложкой соевого соуса и 1 чайную ложку меда. Дайте настояться 10 минут.
- Нагрейте 1 ст. л. оливкового масло в средней кастрюле на среднем огне. Поджарьте куриные бедра до золотистого цвета, около 5 минут, не переворачивайте их. Перекложите на тарелку.
- Еще один кусочек имбиря нарежьте тонкими ломтиками, добавьте к нему белые части зеленого лука и пассируйте в кастрюле, где жарили курицу, часто помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Верните курицу в кастрюлю и добавьте 1 средний тонко нарезанный острый перц, куриный бульон, оставшуюся четверть стакана соевого соуса и половину стакана воды.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите, пока курица не будет полностью готова, около 5 минут.
- С помощью вилки вытащите и разбейте курицу на небольшие кусочки. Добавьте 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и оставшиеся части темного зеленого лука.
- Тем временем отварите капусту в другой кастрюле с кипящей водой, пока она не станет мягкой, около 2 минут.
- Используя шумовку, переложите на тарелку. В той же воде сварите лапшу рамэн в соответствии с указаниями на упаковке.
- Слейте воду и разложите лапшу по мискам. Добавьте сверху половник бульона. Разложите капусту и 4 больших яйца всмятку, разрезанных пополам, по тарелкам.
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