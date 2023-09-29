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Имбирно-куриный рамэн: рецепт вкусного согревающего супа

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
2 мин
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Имбирно-куриный рамэн: рецепт вкусного согревающего супа

Имбирно-куриный рамэн / Фото: Credits

Поскольку теплые дни скоро останутся в прошлом, самое время запастись рецептом вкусного и сытного согревающего супа. В этом смысле имбирно-куриный раме - идеальное блюдо.

Ингредиенты

мед
1 ч. л.
яйца всмятку
4 шт.
куриный бульон
4 стакана
свежий имбирь
два кусочка величиной с грецкий орех
соевый соус
1 ст. л. и четверть стакана
лапша рамен
500 г
куриные бедрышки без кожи и костей
500 г
измельченный пучок зеленого лука
1 шт.
оливковое масло
1 ст. л.
острый перец
один стручок
лимонный сок
1 ст. л.
китайская капуста бок-чой(можно заменить другой на ваш вкус)
100 г
  1. Нарежьте зеленый лук мелко. Отдельно нарежьте белые головки зеленого лука. 
  2. Смешайте куриные бедрышки без кожи и костей с кусочком имбиря, очищенным и мелко натертым, 1 столовой ложкой соевого соуса и 1 чайную ложку меда. Дайте настояться 10 минут.
  3. Нагрейте 1 ст. л. оливкового масло в средней кастрюле на среднем огне. Поджарьте куриные бедра до золотистого цвета, около 5 минут, не переворачивайте их. Перекложите на тарелку.
  4. Еще один кусочек имбиря нарежьте тонкими ломтиками, добавьте к нему белые части зеленого лука и пассируйте в кастрюле, где жарили курицу, часто помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Верните курицу в кастрюлю и добавьте 1 средний тонко нарезанный острый перц, куриный бульон, оставшуюся четверть стакана соевого соуса и половину стакана воды.
  5. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите, пока курица не будет полностью готова, около 5 минут.
  6. С помощью вилки вытащите и разбейте курицу на небольшие кусочки. Добавьте 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и оставшиеся части темного зеленого лука.
  7. Тем временем отварите капусту в другой кастрюле с кипящей водой, пока она не станет мягкой, около 2 минут.
  8. Используя шумовку, переложите на тарелку. В той же воде сварите лапшу рамэн в соответствии с указаниями на упаковке.
  9. Слейте воду и разложите лапшу по мискам. Добавьте сверху половник бульона. Разложите капусту и 4 больших яйца всмятку, разрезанных пополам, по тарелкам.

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Дата публикации
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