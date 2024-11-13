Как приготовить самый вкусный капустник по старинному рецепту

Рецептов капустника очень много. Это и капустник со свежей, квашеной капустой, с рисом вместо пшена, другие варианты.

Как варили капустняк древние украинцы рассказала кулинарка Татьяна Якубук.

Мясо, лучше всего брать свиные ребрышки – 1 кг.

Мясо хорошо промыть и поставить вариться на среднем огне. На 1 кг мяса воды должно быть около 5 литров.

Дать мясу оставить 30 минут на среднем огне. «Пену» с кипящего мяса снять, добавить лавровый лист, соль по вкусу.

Добавить помытый, очищенный и нарезанный мелким кубиком картофель.

Через 15 минут добавить промытое к чистой воде пшено и потертую на терке через большие отверстия капусту. Все кипит теперь на маленьком огне.

Готовим зажарку. Морковь и лук помыть, почистить и нарезать: лук – мелким кубиком, а морковь натереть на терке на мелких отверстиях. Пожарить лук до прозрачности, добавить морковь и все вместе – готовность.

В конце добавить в сковороду к зажарке сметану, домашний томат, сахар, молотый перец

Все кипит пару минут, выливаем это в кастрюлю с капустником. Регулируем плотность водой, если нужно, добавляем 1 литр.

Еще дать покипеть где-то 15-20 минут, выдавить через пресс и добавить чеснок, снять с огня.