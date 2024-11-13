Как приготовить самый вкусный капустник по старинному рецепту

Правильный капустняк – готовим по давнему рецепту
Рецептов капустника очень много. Это и капустник со свежей, квашеной капустой, с рисом вместо пшена, другие варианты.
Как варили капустняк древние украинцы рассказала кулинарка Татьяна Якубук.
Ингредиенты для приготовления:
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Мясо, лучше всего брать свиные ребрышки – 1 кг.
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Картофель — 5-6 крупных картофелин.
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Морковь — 2 шт.
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Лук репчатый – 2 шт.
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Капуста свежая – 400 г.
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Пшено — 200 г
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Сметана — 100 г.
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Густой домашний томат – 1 л.
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Чеснок – 3 зубка.
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Лавровый лист – 2 шт.
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Сахар – 4 ст. ложки.
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Черный перец – четверть чайной ложки.
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Соль по вкусу.
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Зелень – по вкусу.
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Масло для жарки.
Приготовление капустняка
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Мясо хорошо промыть и поставить вариться на среднем огне. На 1 кг мяса воды должно быть около 5 литров.
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Дать мясу оставить 30 минут на среднем огне. «Пену» с кипящего мяса снять, добавить лавровый лист, соль по вкусу.
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Добавить помытый, очищенный и нарезанный мелким кубиком картофель.
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Через 15 минут добавить промытое к чистой воде пшено и потертую на терке через большие отверстия капусту. Все кипит теперь на маленьком огне.
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Готовим зажарку. Морковь и лук помыть, почистить и нарезать: лук – мелким кубиком, а морковь натереть на терке на мелких отверстиях. Пожарить лук до прозрачности, добавить морковь и все вместе – готовность.
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В конце добавить в сковороду к зажарке сметану, домашний томат, сахар, молотый перец
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Все кипит пару минут, выливаем это в кастрюлю с капустником. Регулируем плотность водой, если нужно, добавляем 1 литр.
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Еще дать покипеть где-то 15-20 минут, выдавить через пресс и добавить чеснок, снять с огня.
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Дать настояться в течение 30-40 минут, добавить свежую зелень.
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