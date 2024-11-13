Категория
Первые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить самый вкусный капустник по старинному рецепту

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как приготовить самый вкусный капустник по старинному рецепту

Рецепт капустника

Правильный капустняк – готовим по давнему рецепту

Рецептов капустника очень много. Это и капустник со свежей, квашеной капустой, с рисом вместо пшена, другие варианты.

Как варили капустняк древние украинцы рассказала кулинарка Татьяна Якубук.

Ингредиенты для приготовления:

  • Мясо, лучше всего брать свиные ребрышки – 1 кг.

  • Картофель — 5-6 крупных картофелин.

  • Морковь — 2 шт.

  • Лук репчатый – 2 шт.

  • Капуста свежая – 400 г.

  • Пшено — 200 г

  • Сметана — 100 г.

  • Густой домашний томат – 1 л.

  • Чеснок – 3 зубка.

  • Лавровый лист – 2 шт.

  • Сахар – 4 ст. ложки.

  • Черный перец – четверть чайной ложки.

  • Соль по вкусу.

  • Зелень – по вкусу.

  • Масло для жарки.

Приготовление капустняка

  • Мясо хорошо промыть и поставить вариться на среднем огне. На 1 кг мяса воды должно быть около 5 литров.

  • Дать мясу оставить 30 минут на среднем огне. «Пену» с кипящего мяса снять, добавить лавровый лист, соль по вкусу.

  • Добавить помытый, очищенный и нарезанный мелким кубиком картофель.

  • Через 15 минут добавить промытое к чистой воде пшено и потертую на терке через большие отверстия капусту. Все кипит теперь на маленьком огне.

  • Готовим зажарку. Морковь и лук помыть, почистить и нарезать: лук – мелким кубиком, а морковь натереть на терке на мелких отверстиях. Пожарить лук до прозрачности, добавить морковь и все вместе – готовность.

  • В конце добавить в сковороду к зажарке сметану, домашний томат, сахар, молотый перец

  • Все кипит пару минут, выливаем это в кастрюлю с капустником. Регулируем плотность водой, если нужно, добавляем 1 литр.

  • Еще дать покипеть где-то 15-20 минут, выдавить через пресс и добавить чеснок, снять с огня.

  • Дать настояться в течение 30-40 минут, добавить свежую зелень.

Читайте также:

Следующая публикация