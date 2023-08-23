Как приготовить вкуснейшую солянку: пошаговая инструкция

Традиционно солянка может быть разной: с рыбой, мясом или грибами. Поэтому ее готовят из разнообразных продуктов, но она всегда получается вкусной. Есть еще один рецепт вкуснейшей солянки со многими необычными ингредиентами. Солянка по этому рецету не требует особого кулинарного дарования, а блюдо получится очень вкусным, ароматным и наваристым.

Ингредиенты Картофель 6 штук Морковь 1 штука Лук 1 штука Маринованные огурцы 2 штуки Вареная колбаса 100 грамм Копченая колбаса 250 грамм Копченое куриное бедрышко 1 штука Томатная паста 100 грамм Оливки 100 грамм

В кастрюлю нужно положить окорочка и залить водой. Куриное бедрышко можно заменить на копченые ребрышки. Ставим кастрюлю на огонь. Готовим и нарезаем овощи для солянки. Почищенный картофель нарезаем средним кубиком, очищеную морковь, лук и маринованные огурцы нарезаем мелкими кубиками. Затем нарезаем мелкими кубиками колбасу обоих видов. Далее разогреваем сковороду, наливаем туда растительное масло, всыпаем морковь и лук. Овощи жарим до золотистого цвета. Далее отправляем нарезанную колбасу и томатную пасту, жарим, пока колбаса не зарумянится. Затем наливаем в сковороду немного бульона и тушим смесь 10 минут. Когда мясо в кастрюле закипит, достаем его и разбираем на кусочки. В бульон добавляем картофель и готовим около 10 минут. Затем следует всыпать отварное мясо и проварить на маленьком огне еще 10 минут. По готовности в солянку нужно высыпать кусочки огурцов и оливки. Все ингредиенты следует хорошо перемешать и можно подавать на стол.

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