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Как приготовить вкуснейшую солянку: пошаговая инструкция

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
91 ккал
Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить вкуснейшую солянку: пошаговая инструкция

Солянка / Фото: pixabay.com

Солянка по этому рецепту будет наваристая, сытная и невероятно вкусная.

Традиционно солянка может быть разной: с рыбой, мясом или грибами. Поэтому ее готовят из разнообразных продуктов, но она всегда получается вкусной. Есть еще один рецепт вкуснейшей солянки со многими необычными ингредиентами. Солянка по этому рецету не требует особого кулинарного дарования, а блюдо получится очень вкусным, ароматным и наваристым.

Ингредиенты

Картофель
6 штук
Морковь
1 штука
Лук
1 штука
Маринованные огурцы
2 штуки
Вареная колбаса
100 грамм
Копченая колбаса
250 грамм
Копченое куриное бедрышко
1 штука
Томатная паста
100 грамм
Оливки
100 грамм
  1. В кастрюлю нужно положить окорочка и залить водой. Куриное бедрышко можно заменить на копченые ребрышки. Ставим кастрюлю на огонь.
  2. Готовим и нарезаем овощи для солянки. Почищенный картофель нарезаем средним кубиком, очищеную морковь, лук и маринованные огурцы нарезаем мелкими кубиками.
  3. Затем нарезаем мелкими кубиками колбасу обоих видов.
  4. Далее разогреваем сковороду, наливаем туда растительное масло, всыпаем морковь и лук. Овощи жарим до золотистого цвета. Далее отправляем нарезанную колбасу и томатную пасту, жарим, пока колбаса не зарумянится. Затем наливаем в сковороду немного бульона и тушим смесь 10 минут.
  5. Когда мясо в кастрюле закипит, достаем его и разбираем на кусочки. В бульон добавляем картофель и готовим около 10 минут. Затем следует всыпать отварное мясо и проварить на маленьком огне еще 10 минут.
  6. По готовности в солянку нужно высыпать кусочки огурцов и оливки. Все ингредиенты следует хорошо перемешать и можно подавать на стол.

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Дата публикации
Просмотры
285
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