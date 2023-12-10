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Как сварить вкусный капустник с квашеной капустой

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
2 мин
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Как сварить вкусный капустник с квашеной капустой

Рецепт капустника

Рассказываем, как сварить классический украинский капустник из квашеной капусты и пшена.

Капустняк на мясном бульоне, с пшеном и шкварками со сметаной варили украинцы еще в древности. Это было одно из блюд еще запорожских казаков.

Готовили такое блюдо исключительно из квашеной капусты, картофель часто варили не разрезая целым, после чего прямо в кастрюле его разминали и обязательно заправляли сметаной.

Рецепт приготовления классического украинского капустника

Ингредиенты:

  • свинина – 400 г,
  • квашеная капуста — 400 г,
  • пшено — половина стакана,
  • картофель – 4 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • лук репчатый – 2 шт.,
  • чеснок — пару зубчиков,
  • растительное масло для жарки,
  • лавровый лист – пару шт.,
  • соль, перец по вкусу,
  • укроп, петрушка по вкусу.

Как приготовить капустник:

  • Мясо нарезаем кусочками и варим в кастрюле на маленьком огне в течение 40 минут.
  • Несколько раз промываем пшено, добавляем в бульон. Варим еще 10 минут.
  • Картофель чистим, нарезаем небольшими кубиками и добавляем в бульон с пшеном. Варим до готовности картофеля.
  • Квашеную капусту отжимаем от рассола и мелко шинкуем. Бросаем в бульон вместе с лавровым листом. Солим, перчим. Варим на слабом огне еще 15 минут.
  • Морковь моем, натираем на средней терке. Лук чистим, нарезаем маленькими кусочками, измельчаем чеснок. Жарим овощи на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем к содержимому кастрюли. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 5 минут.

Снимаем кастрюлю с огня, даем блюду настояться 20–30 минут. К теплому супу добавляем сметану и едим с ржаным хлебом.

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Дата публикации
Просмотры
334
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