Как сварить вкусный капустник с квашеной капустой

Рассказываем, как сварить классический украинский капустник из квашеной капусты и пшена.

Капустняк на мясном бульоне, с пшеном и шкварками со сметаной варили украинцы еще в древности. Это было одно из блюд еще запорожских казаков.

Готовили такое блюдо исключительно из квашеной капусты, картофель часто варили не разрезая целым, после чего прямо в кастрюле его разминали и обязательно заправляли сметаной.

Рецепт приготовления классического украинского капустника

Ингредиенты:

свинина – 400 г,

квашеная капуста — 400 г,

пшено — половина стакана,

картофель – 4 шт.,

морковь – 1 шт.,

лук репчатый – 2 шт.,

чеснок — пару зубчиков,

растительное масло для жарки,

лавровый лист – пару шт.,

соль, перец по вкусу,

укроп, петрушка по вкусу.

Как приготовить капустник:

Мясо нарезаем кусочками и варим в кастрюле на маленьком огне в течение 40 минут.

Несколько раз промываем пшено, добавляем в бульон. Варим еще 10 минут.

Картофель чистим, нарезаем небольшими кубиками и добавляем в бульон с пшеном. Варим до готовности картофеля.

Квашеную капусту отжимаем от рассола и мелко шинкуем. Бросаем в бульон вместе с лавровым листом. Солим, перчим. Варим на слабом огне еще 15 минут.

Морковь моем, натираем на средней терке. Лук чистим, нарезаем маленькими кусочками, измельчаем чеснок. Жарим овощи на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем к содержимому кастрюли. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 5 минут.

Снимаем кастрюлю с огня, даем блюду настояться 20–30 минут. К теплому супу добавляем сметану и едим с ржаным хлебом.

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