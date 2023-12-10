Как сварить вкусный капустник с квашеной капустой

Рассказываем, как сварить классический украинский капустник из квашеной капусты и пшена.
Капустняк на мясном бульоне, с пшеном и шкварками со сметаной варили украинцы еще в древности. Это было одно из блюд еще запорожских казаков.
Готовили такое блюдо исключительно из квашеной капусты, картофель часто варили не разрезая целым, после чего прямо в кастрюле его разминали и обязательно заправляли сметаной.
Рецепт приготовления классического украинского капустника
Ингредиенты:
- свинина – 400 г,
- квашеная капуста — 400 г,
- пшено — половина стакана,
- картофель – 4 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук репчатый – 2 шт.,
- чеснок — пару зубчиков,
- растительное масло для жарки,
- лавровый лист – пару шт.,
- соль, перец по вкусу,
- укроп, петрушка по вкусу.
Как приготовить капустник:
- Мясо нарезаем кусочками и варим в кастрюле на маленьком огне в течение 40 минут.
- Несколько раз промываем пшено, добавляем в бульон. Варим еще 10 минут.
- Картофель чистим, нарезаем небольшими кубиками и добавляем в бульон с пшеном. Варим до готовности картофеля.
- Квашеную капусту отжимаем от рассола и мелко шинкуем. Бросаем в бульон вместе с лавровым листом. Солим, перчим. Варим на слабом огне еще 15 минут.
- Морковь моем, натираем на средней терке. Лук чистим, нарезаем маленькими кусочками, измельчаем чеснок. Жарим овощи на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем к содержимому кастрюли. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 5 минут.
Снимаем кастрюлю с огня, даем блюду настояться 20–30 минут. К теплому супу добавляем сметану и едим с ржаным хлебом.
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