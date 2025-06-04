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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Первые блюда
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Как варить зеленый борщ, чтобы щавель не терял своего ярко-зеленого цвета: рецепт

Хотя зеленый борщ готовится очень легко, некоторые могут сталкиваться с проблемой изменения цвета щавеля в процессе приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
99 ккал
Зеленый борщ: рецепт

Зеленый борщ: рецепт / © Фото из открытых источников

Одна из кулинарных блоггеров поделилась в Instagram своим авторским рецептом аппетитного зеленого борща со щавелем и вареными яйцами.

Ингредиенты

мясо
300г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
картофель
3 шт.
щавель
100г
зеленый лук
50г
яйца
3 шт.
зелень
30г
лимонный сок
2 ст. ложки
чеснок
2 зубчики
лавровый лист
1 шт.
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мясо проварите до образования пены, после чего слейте первый бульон, промойте куски и залейте свежей водой. Поставьте снова на огонь и доведите до кипения.

  2. Когда бульон закипит, положите нарезанный картофель, измельченную зелень, вареные яйца, чеснок и немного лимонного сока для кислинки.

  3. На завершающем этапе добавьте обжаренные овощи, щавель, специи и лавровый лист и дайте борщу настояться.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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