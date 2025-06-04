- Дата публикации
-
- Категория
- Первые блюда
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Как варить зеленый борщ, чтобы щавель не терял своего ярко-зеленого цвета: рецепт
Хотя зеленый борщ готовится очень легко, некоторые могут сталкиваться с проблемой изменения цвета щавеля в процессе приготовления.
Одна из кулинарных блоггеров поделилась в Instagram своим авторским рецептом аппетитного зеленого борща со щавелем и вареными яйцами.
Ингредиенты
- мясо
- 300г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- картофель
- 3 шт.
- щавель
- 100г
- зеленый лук
- 50г
- яйца
- 3 шт.
- зелень
- 30г
- лимонный сок
- 2 ст. ложки
- чеснок
- 2 зубчики
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Мясо проварите до образования пены, после чего слейте первый бульон, промойте куски и залейте свежей водой. Поставьте снова на огонь и доведите до кипения.
Когда бульон закипит, положите нарезанный картофель, измельченную зелень, вареные яйца, чеснок и немного лимонного сока для кислинки.
На завершающем этапе добавьте обжаренные овощи, щавель, специи и лавровый лист и дайте борщу настояться.
Приятного аппетита!